Tras la negativa de Messi, el Barcelona va por otro crack de la Selección

El Barcelona, con Xavi Hernández a la cabeza, va por un crack de la Selección luego de que Lionel Messi tome la decisión de seguir su carrera en el Inter Miami de Estados Unidos.

Luego de que Lionel Messi confirme su arribo al Inter Miami de Estados Unidos y no vuelva al Barcelona, desde el club catalán buscan a otro crack de la Selección Argentina. Con Xavi Hernández a la cabeza y la idea de hacer una buena temporada luego de ganar la Liga de España, el "Blaugrana" va con todo por el futbolista y, según trascendió, están más que interesados. De todos modos, todo quedará en manos de la dirigencia y el propio jugador.

El apuntado por la institución es nada más y nada menos que Giovani Lo Celso, quien recientemente sumó minutos en el amistoso ante Australia llevado a cabo en China. El habilidoso volante que tiene experiencia en La Liga por su desempeño en el Villarreal, está en el radar del entrenador español para lo que se viene y también para suplir la falta del mejor del mundo. Un importante medio de dicho país adelantó la noticia en sus redes sociales.

Desde Mundo Deportivo dieron a conocer detalles sobre el posible arribo del argentino al Barcelona antes de que comience la temporada. En la misma publicación, dejaron en claro que "a Xavi le gusta mucho por su gran juego interior y considera que cumple el perfil de mediapunta para nutrir de balones a Lewandowski". El único impedimento hasta el momento sería que su vínculo con los "Spurs" de la Premier League finaliza en 2025.

El futbolista surgido de Rosario Central se destacó en cada uno de los clubes por los que pasó, e incluso lo hizo también en la "Albiceleste". Sin embargo, no disputó un minuto de la mano de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 y no estuvo en Qatar 2022 por una lesión sufrida meses antes. Sí formó parte del plantel y fue una pieza fundamental en la Copa América 2021 y la Finalissima en la que el equipo de Lionel Scaloni derrotó 3 a 0 a Italia en Wembley.

Xavi reveló el trasfondo de la frustrada vuelta de Messi a Barcelona

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, reveló el trasfondo de la frustrada vuelta de Lionel Messi al club catalán. El DT detalló cómo fueron las conversaciones privadas con su excompañero y pareció encolumnarse detrás de la dirigencia presidida por Joan Laporta. El exfutbolista español se resignó por la decisión del capitán de la Selección Argentina y lo llenó de elogios.

Consultado al respecto del retorno del ídolo que no se concretó, Hernández comenzó: "Nos hacía ilusión a todas las partes. Al primero a él, pero las circunstancias no se han dado". Incluso, analizó que "muchas veces quieres una cosa pero las circunstancias no se dan" y sostuvo, sobre "La Pulga", que "quiere bajar los niveles de presión, quiere una vida más tranquila".