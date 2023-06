Xavi reveló el trasfondo de la frustrada vuelta de Messi a Barcelona: "Engañar"

Xavi Hernández, DT de Barcelona habló sin filtro sobre la frustrada vuelta de Lionel Messi al club catalán. Las charlas con el argentino y la decisión del crack de marcharse a Inter Miami.

Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, reveló el trasfondo de la frustrada vuelta de Lionel Messi al club catalán. El DT detalló cómo fueron las conversaciones privadas con su excompañero y pareció encolumnarse detrás la dirigencia presidida por Joan Laporta. El exfutbolista español se resignó por la decisión del capitán de la Selección Argentina y lo llenó de elogios.

El exmediocampista dialogó con el medio Jijantes y se lamentó por no poder contar con el delantero rosarino que cumplirá 36 años en breve. Sin embargo, le deseó "todo lo mejor" en lo que le queda de carrera profesional y aceptó que "no tiene que ser fácil" convivir con la presión de ser el mejor del mundo todo el tiempo porque "no puede fallar".

Xavi, sin filtro sobre la frustrada vuelta de Messi a Barcelona: "Quiere una vida más tranquila"

Consultado al respecto del retorno del ídolo que no se concretó, Hernández comenzó: "Nos hacía ilusión a todas las partes. Al primero a él, pero las circunstancias no se han dado". Incluso, analizó que "muchas veces quieres una cosa pero las circunstancias no se dan" y sostuvo, sobre "La Pulga", que "quiere bajar los niveles de presión, quiere una vida más tranquila".

En esa línea, el estratega manifestó que "es una decisión personal y hay que respetarla", aunque aclaró: "Estaba convencido de que iríamos bien con Messi aquí". "Yo lo último que quiero es engañar al barcelonista... Hay conversaciones privadas con ´Leo´ que no voy a develar, pero a él le hacía mucha ilusión", profundizó. Igualmente, afirmó que le desea "todo lo mejor" porque "es un amigo" desde la época en la que fueron compañeros. "Hemos hablado mucho, hasta hace unos días hubo comunicación. No ha sido fácil", insistió.

Analítico acerca de la situación de Messi, Xavi reflexionó: "Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta empatía, y ser ´Leo´ no tiene que ser fácil". También le pidió al periodista que se imagine "el foco que tiene encima" ya que "siempre tiene que ser el 10 en todo... No puede fallar". "Y él ha visto: no la ha pasado bien estos dos años y no quiere este tipo de presión", completó el multicampeón con Barcelona y con el Seleccionado de España.

Messi y Xavi, emblemas de la mejor época de Barcelona.

Los números de Messi en Barcelona

El rosarino es una leyenda de la institución y el máximo ídolo histórico. Desde su debut oficial en octubre de 2004 hasta mediados de 2021, disputó 778 partidos oficiales con 672 goles, 268 asistencias y 35 títulos conseguidos.