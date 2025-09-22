Sorpresa en el Balón de Oro: Dembelé ganó el trofeo al mejor jugador del mundo

La revista France Football reveló, finalmente, quién es el máximo ganador del Balón de Oro. Luego de un año de competencia, finalmente, se confirmó que el mejor jugador del mundo según esa votación. En este caso, el mejor fue Ousamane Dembelé por encima de Lamine Yamal, el jugador español que, en su lugar, ganó el premio Kopa al mejor jugador juvenil