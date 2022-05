Real Madrid vs. Liverpool: el segundo round tras cuatro años

El equipo español y el inglés se vuelven a ver las caras en otra final de Champions. La rivalidad entre ambos crece año tras año.

No es una casualidad que dos de los últimos cuatro campeones lleguen a la final. La definición de la UEFA Champions League, este sábado desde las 16, en París, será una vez más entre Real Madrid y Liverpool, los mismos que se enfrentaron en 2018 y que quedó en manos del equipo español. Cuatro años después, aunque no sea una revancha, quedan heridas por cerrar y cuentas pendientes de aquel partido disputado en Kiev.

"Tenemos la sensación de querer arreglar las cosas, pero la revancha no puede ser nuestro principal objetivo. Si vamos pensando ‘¡venganza, venganza!’ y centrándonos en revanchas personales no lograremos nuestro objetivo”. Arreglar las cosas manifestó Jürgen Klopp en una entrevista concedida a la página web de la UEFA. Es que todavía tiene la sangre en el ojo por la derrota ante los madrileños 3-1 en Ucrania, los dos errores del arquero Loris Karius que derivaron en goles y la repentina lesión de Mohamed Salah aún perduran en su memoria.

El entrenador alemán no come vidrio. Aunque sabe que su equipo había llegado diezmado en 2018, reconoce al equipo que enfrentará en las próximas horas: "Las circunstancias nos golpearon aquella vez. Nuestro portero tuvo una conmoción y eso se probó más tarde. He perdido muchas finales en mi vida y afortunadamente en algunas de las últimas gané. El problema es ahora enfrentarnos a un equipo que nunca perdió una final, de clase mundial, que sabe a la perfección cómo ganar partidos".

Jürgen Klopp

Klopp también infla el pecho por los suyos. Tiene con qué. Un año después de caer derrotado ante el Madrid, los "Reds" levantaron la "Orejona" al vencer al Tottenham. No se achica, aunque enfrente tenga al club más ganador de la historia de la competición. "Ahora tenemos más experiencia y eso probablemente sea bueno, hemos aprendido a ganar finales”, dijo en referencia a los títulos levantados recientemente.

El club de "La Casa Blanca" también tiene una espina guardada con los ingleses. Aunque pasaron 41 años de la final en la que perdieron 1-0 en Francia, Ancelotti se animó a hablar de revanchas y dejó un mensaje al respecto en la web de UEFA: "El Real Madrid también busca revancha porque perdió una final contra el Liverpool en París. No creo que eso signifique mucho. Se enfrentarán dos grandes equipos y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final".

Carlo Ancelotti

Fiel a su estilo, "Carleto" le tiene un gran respeto a su rival y sabe que para ganar, primero hay que saber sufrir: "El Liverpool tiene mucha calidad en conjunto, con gran intensidad y buena organización. Es difícil enfrentarse a ellos, juegan a un nivel muy alto, con gran físico Es uno de los mejores equipos. Júergen (Klopp) es un gran entrenador. Tengo una buena relación con él. Es un gran entrenador que ha aportado cosas nuevas al fútbol con la intensidad y la presión ofensiva de sus equipos. Está haciendo un gran trabajo".

En caso de obtener la victoria, el DT italiano conseguirá un récord, otro más: será su cuarta corona de Champions League, luego de las dos conseguidas con el Milán y una con Real Madrid, en 2014. "Han pasado muchos años desde la primera vez. El fútbol ha cambiado y yo he sabido adaptarme a esos cambios. Desde la primera final en 2003 hasta hoy ha habido muchos cambios. Han sido cambios positivos. El fútbol es siempre un espectáculo muy, muy interesante, y me adapto a los cambios porque me apasiona este deporte", confesó Ancelotti.