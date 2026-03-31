Ver Brasil vs. Croacia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Vinicius contra Modric, figuras de sus selecciones.

Brasil juega su segundo amistoso de este 2026 en otra prueba dura de cara al mundial. El equipo que dirige Carlo Ancelotti enfrenta a Croacia desde las 21 horas (hora argentina) en Orlando, Estados Unidos. Se trata de la segunda prueba que realiza en territorio norteamericano el Scratch después de la derrota 2 a 1 frente a Francia, que dejó un sabor amargo pero que le sirvió al entrenador para medirse ante otra potencia.

La Canarinha tiene un balance positivo enfrentando al país europeo: son tres victorias y dos empates para los brasileños. Aunque la última vez los croatas lo dejaron afuera por penales del mundial 2022, en un partido que se definió en la tanda de penales tras terminar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Un partido que precipitó la salida de Tité de la dirección técnica y una época difícil para la selección.

Por dónde se puede ver Brasil contra Croacia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que lo recomendable es hacerlo a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Brasil y Croacia será transmitido por Disney +.

Los cambios que prepara Ancelotti para el amistoso

Para este cotejo, Ancelotti tomó nota de la derrota ante Francia y prepara varias modificaciones. En el último parado táctico, el entrenador italiano probó con Ibañez por Bremer, Marquinhos por Wesley, Danilo dos Santos por Andrey Santos, Luiz Henrique por Raphinha y Joao Pedro por Gabriel Martinelli, presentando un equipo con variantes en todos los puestos del campo de juego, en busca de seguir puliendo el plantel.

Ancelotti trabaja con la mente puesta en el mundial 2026.

De esta manera, el equipo que formó en la previa al encuentro frente a Croacia formó con Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira y Douglas Santos; Casemiro y Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro y Vinicius. En principio, Luiz Henrique y Joao Pedro serán titulares, pero Ibañez compite con Danilo por un lugar en el lateral derecho, y hay dudas entre Andrey y Danilo dos Santos en la mitad de la cancha.

Croacia llega entonado

Por su parte, el equipo croata llega de vencer por 2 a 1 a Colombia. En el conjunto europeo se destacan Luka Vuskovic e Igor Matanovic, ambos goleadores en el triunfo ante Colombia, además de Mario Pasalic, importante en la generación de juego. A ellos se suman dos referentes como Ivan Perisic y Luka Modric, piezas clave por experiencia y jerarquía, quienes van por su último baile en este mundial.