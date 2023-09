Pochettino se cansó de Enzo Fernández y tomó una picante decisión: "Carácter"

Mauricio Pochettino tomó una drástica decisión con Enzo Fernández en el Chelsea y lo confirmó en conferencia de prensa antes de enfrentar al Aston Villa.

Mauricio Pochettino es un exjugador argentino que actualmente se desempeña como director técnico del Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Enzo Fernández es una de las principales figuras del elenco británico que dirige su compatriota, pero el entrenador tomó una drástica decisión que afecta directamente al campeón del mundo en Qatar 2022. Por supuesto, esto sorprendió al futbolista con pasado en River Plate antes de enfrentar al Aston Villa.

El volante de la "Albiceleste" se ganó la cinta de capitán de la institución por delante de sus compañeros por su buen desempeño en el verde césped. De hecho, hace varios partidos que la viste de manera ininterrumpida y no había indicios de un cambio con respecto a ello. Sin embargo, el DT no está para nada conforme con eso, se la quitó y explicó los motivos en la conferencia de prensa previa al duelo correspondiente a la sexta fecha del mencionado torneo.

"Creo que Enzo no está listo para ser el capitán. No es sólo carácter, personalidad o perfil. Necesitás comunicarte con la gente y si no hablas bien el idioma no podés ser capitán. ¿No? Tal vez yo me equivoco, pero es mi opinión", sostuvo Mauricio Pochettino antes del partido contra el Aston Villa. Además, el entrenador argentino agregó que "Conor Gallagher puede hacer perfectamente el trabajo" y lo prefiere porque "habla normalmente el inglés".

Cabe destacar, que el mejor futbolista joven del Mundial de Qatar 2022 que ganó la Selección Argentina acumula 28 partidos con la camiseta del Chelsea en los que convirtió un gol y brindó dos asistencias. El mediocampista llegó proveniente del Benfica luego de romperla con la casaca de River Plate y Defensa y Justicia en el fútbol argentino. Con su gran nivel en la "Albiceleste" y en el conjunto portugués se ganó todo lo que hasta el momento tiene en el conjunto inglés, aunque ya no será el capitán.

Tiembla Guardiola: el trabajo menos pensado de Julián Álvarez lejos del Manchester City

Julián Álvarez protagonizó una divertida publicidad con una reconocida marca de ropa. Quien primero apareció en el video fue Mary Fowler, integrante del plantel femenino del City, quien solicitó un "taxi rápido". El campeón del mundo no tardó en llegar y luego de estacionar esbozó con una sonrisa: "Sube, amiga". Sorprendida, la jugadora se dirigió al automóvil para emprender viaje y la "Araña" de Calchín se lució otra vez. "Ponte el cinturón", soltó el cordobés de la Selección Argentina antes de pisar el acelerador para dar comienzo al viaje.

En ese instante se vio lo que justamente promociona Adidas en la publicidad y son sus nuevos botines. El momento aparece en la cuenta de Instagram de la marca de las tres tiras con una clara alusión al espectacular nivel de Julián en sus últimos compromisos con el conjunto "Ciudadano". "¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas metas? ¿Dar vuelta un juego? Sólo llama a Julián. Mary sabe", escribieron en el mencionado posteo horas después de que el delantero convierta dos de los tres goles durante la victoria por 3 a 1 ante el Estrella Roja en el debut de la Champions, en el que el City perdía 1 a 0.