Tiembla Guardiola: el trabajo menos pensado de Julián Álvarez lejos del Manchester City

Julián Álvarez sorprendió a todo Manchester City con su nuevo trabajo lejos del club inglés que comanda Pep Guardiola.

Julián Álvarez es un futbolista argentino surgido de las inferiores de River Plate, campeón del mundo con la Selección Argentina y actual delantero del Manchester City de Inglaterra. Luego de ser figura en los últimos dos partidos del elenco inglés por Premier League y Champions, la "Araña" se mostró feliz con un nuevo "trabajo" lejos de la institución. Por supuesto, esto sorprendió a más de un fanático y al propio entrenador Pep Guardiola.

La nueva faceta del atacante oriundo de Calchín, Córdoba, no tiene mucho que ver con lo que sucede en el verde césped, pero sí está relacionado. Es que una famosa marca de indumentaria deportiva confió en él para no sólo vestir sus colores, sino también para protagonizar una divertida publicidad en la que se destacó junto a otra estrella del club. Claro que, el video no pasó desapercibido y mucho menos las palabras del jugador cordobés.

Quien primero apareció en pantalla fue Mary Fowler, integrante del plantel femenino del City, quien solicitó un "taxi rápido". Álvarez no tardó en llegar y luego de estacionar esbozó con una sonrisa: "Sube, amiga". Sorprendida, la jugadora se dirigió al automóvil para emprender viaje y la "Araña" de Calchín se lució otra vez. "Ponte el cinturón", soltó el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 antes de pisar el acelerador para dar comienzo al viaje.

En ese instante se vio lo que justamente promociona Adidas en la publicidad y son sus nuevos botines. El video del momento aparece en la cuenta de Instagram de la marca de las tres tiras con una clara alusión al espectacular nivel de Julián en sus últimos compromisos con el conjunto "Ciudadano". "¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas metas? ¿Dar vuelta un juego? Sólo llama a Julián. Mary sabe", escribieron en el mencionado posteo horas después de que el delantero convierta dos de los tres goles durante la victoria por 3 a 1 ante el Estrella Roja en el debut de la Champions, en el que el City perdía 1 a 0.

Julián Álvarez alegró a Pep Guardiola: los golazos para el Manchester City

Julián Álvarez convirtió dos golazos en favor del Manchester City de Pep Guardiola en el debut de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La "Araña" marcó el primer tanto del elenco "Ciudadano" en el torneo continental y su grito sirvió para igualar el partido, ya que el Estrella Roja ganaba 1 a 0 desde el final del primer tiempo. El segundo llegó pocos minutos después y fue un tiro libre espectacular -con complicidad del arquero rival- para poner a su equipo en ventaja.

El conjunto británico integra el junto al Leipzig de Alemania y el Young Boys de Suiza. Estos dos ya se enfrentaron y los germanos ganaron en condición de visitante por 3 a 1 quedando como "líderes" por diferencia de gol. Claro que, los actuales campeones de la "Orejona" sueñan con repetir el título y que sea el segundo de su historia. En principio, comenzaron con el pie izquierdo por el gol del club serbio, pero Álvarez les dio dos alegrías en pleno Manchester.