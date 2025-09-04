Países Bajos vs Polonia por Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: EN VIVO, formaciones y streaming

Los Países Bajos buscarán mantener su racha perfecta en las eliminatorias cuando reciban a Polonia este jueves en el Stadion Feijenoord de Rotterdam, en un duelo clave del Grupo G de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. El conjunto de Ronald Koeman llega invicto con 10 goles a favor y cero en contra tras golear 8-0 a Malta en su último compromiso, mientras que los visitantes estrenarán entrenador con Jan Urban al mando, quien recuperó a Robert Lewandowski como capitán tras los conflictos con el anterior director técnico.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Países Bajos y Polonia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Países Bajos y Polonia?

El partido entre Países Bajos y Polonia por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026 se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 15:45 horas (hora argentina) en el Stadion Feijenoord (De Kuip) de Rotterdam. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto holandés llega a este compromiso con un registro impecable en las eliminatorias, habiendo disputado dos partidos con dos victorias, 10 goles a favor y ninguno en contra. Los dirigidos por Ronald Koeman vienen de protagonizar una goleada histórica al vencer 8-0 a Malta en Groningen, donde six jugadores diferentes encontraron el camino al gol, incluyendo dobletes de Memphis Depay y Donyell Malen.

Esta racha perfecta en las eliminatorias contrasta con el rendimiento irregular que habían mostrado los Países Bajos en competiciones recientes. La Naranja Mecánica había logrado solo dos victorias en sus nueve partidos previos en todas las competiciones antes de iniciar esta fase clasificatoria, incluyendo una eliminación por penales ante España en los cuartos de final de la UEFA Nations League.

Memphis Depay se encuentra a las puertas de hacer historia, ya que con 50 goles en su cuenta personal, necesita solo una anotación más para superar a Robin van Persie como el máximo goleador en la historia de la selección masculina de los Países Bajos. El delantero del Corinthians brasileño será una de las principales amenazas ofensivas del conjunto local.

Por su parte, Polonia atraviesa un momento de transición tras la salida de Michal Probierz del banquillo técnico. El cambio se produjo después de la derrota 2-1 ante Finlandia en junio pasado, resultado que cortó la racha perfecta de los Águilas en estas eliminatorias. Hasta ese momento, Polonia había derrotado a Lituania y Malta en sus dos primeros compromisos clasificatorios.

Jan Urban, de 63 años y exjugador de la selección polaca en el Mundial de 1986, asumió las riendas del equipo con la misión de recuperar el nivel mostrado al inicio de la fase eliminatoria. Una de sus primeras decisiones fue restituir la capitanía a Robert Lewandowski, quien había renunciado al cargo tras diferencias con el anterior entrenador y se había autoexiliado de la selección.

El historial entre ambas selecciones favorece claramente a los Países Bajos, que no conocen la derrota ante Polonia desde 1979. Este será el encuentro número 21 entre ambas naciones, con los holandeses buscando extender su dominio histórico en esta rivalidad y consolidar su liderazgo en el Grupo G de las eliminatorias.

Formaciones probables de Países Bajos y Polonia

El técnico de los Países Bajos, Ronald Koeman, cuenta con prácticamente toda su plantilla disponible para este encuentro decisivo. La única baja confirmada es la del lateral derecho Jeremie Frimpong del Liverpool, quien se encuentra lesionado con una molestia en el isquiotibial. El resto del plantel está en óptimas condiciones para enfrentar a los polacos.

Koeman mantendría el esquema que tan buenos resultados le ha dado en estas eliminatorias, con un 4-3-3 que permite aprovechar la velocidad y técnica de sus extremos. En el ataque, la dupla Depay-Gakpo sería acompañada por Xavi Simons, mientras que el mediocampo estaría comandado por la experiencia de Frenkie de Jong y el dinamismo de Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders.

En cuanto a Polonia, Jan Urban debe resolver el interrogante de Robert Lewandowski, quien llega con muy pocos minutos en las piernas esta temporada debido a una lesión muscular que lo ha limitado a apenas 26 minutos de juego en La Liga española con el Barcelona. Esta falta de ritmo competitivo podría llevarlo al banco de suplentes inicialmente.

Urban, quien en su anterior trabajo con el Gornik Zabrze prefería formaciones con línea de cuatro defensores, podría cambiar el tradicional 3-5-2 utilizado por Probierz. Las alternativas en el ataque para acompañar o reemplazar a Lewandowski incluyen a Krzysztof Piatek, Karol Swiderski y Adam Buksa, todos con experiencia internacional y capacidad goleadora.

Probable formación de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Xavi Simons, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Probable formación de Polonia: Lukasz Skorupski; Jan Bednarek, Bartosz Kedziora, Jakub Kiwior; Matty Cash, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Bartosz Slisz, Nicola Zalewski; Robert Lewandowski, Krzysztof Piatek.

Países Bajos vs Polonia: Ficha técnica