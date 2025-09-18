Mourinho vuelve a Benfica, el club donde comenzó su carrera

Foto del jueves de Jose Mourinho en su presentación como nuevo DT del Benfica

La carrera de José Mourinho como entrenador dio un nuevo giro el jueves, cuando el portugués regresó al Benfica casi 25 años después de que se iniciara como DT del club.

El técnico de 62 años, que dejó el Fenerbahçe turco el mes pasado, firmó un contrato hasta el final de la temporada 2026-27 para regresar al club donde empezó todo. "Mi promesa es que viviré para el Benfica, viviré para mi misión", dijo Mourinho a periodistas en el campo de entrenamiento del club en Seixal, cerca de Lisboa.

"Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo (...) Yo no soy importante, Benfica es importante, los aficionados del Benfica son importantes. Estoy aquí para servir". Mourinho dejó el Fenerbahçe de mutuo acuerdo solo dos días después de que el equipo turco perdiera ante el Benfica en la eliminatoria de la Liga de Campeones.

Pero el ex entrenador de Chelsea, Real Madrid y Manchester United tendrá ahora otra oportunidad en la competición que conquistó en dos ocasiones, con el Porto portugués en 2003-04 y con el Inter de Milán en 2009-10. El presidente del Benfica, Rui Costa, dijo que quería un DT con un historial ganador y describió a Mourinho como uno de los entrenadores más respetados del mundo.

Mourinho fue contratado después de que el Benfica destituyera a Bruno Lage tras su sorprendente derrota 3-2 como local ante el Qarabag en su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mourinho, el autoproclamado "Special One", también se enfrentará clubes que forman parte de su pasado en la fase de grupos. Benfica visitará al Chelsea el 30 de septiembre, antes de recibir al Real Madrid en su último partido de la liguilla, el 28 de enero.

Ambas partes se reservan el derecho de rescindir el contrato hasta 10 días después del último partido de esta temporada, informó el Benfica en un comunicado al regulador bursátil.

Con información de Reuters