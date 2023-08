La foto de la FIFA que generó polémica en las redes sociales: "Mi capitán"

La FIFA compartió una foto que generó polémica en las redes sociales por la que recibió varios comentarios sobre uno de los futbolistas que aparece en el mencionado posteo.

En las redes sociales de la FIFA compartieron una imagen que generó polémica pocos minutos después de que la subieron. En la misma aparecen tres importantes futbolistas a nivel mundial y, como no podía ser de otra manera, uno de ellos es Lionel Messi. Sin embargo, los internautas atentos al posteo de la entidad que rige el fútbol se mostraron molestos por el lugar en el que aparece el astro argentino y campeón del mundo con la Selección.

La foto en cuestión incluye también a Cristiano Ronaldo y al goleador histórico de India, Sunil Chhetri. Este último cumplió 39 años este jueves 3 de agosto y ocupa el tercer escalafón de máximos artilleros en actividad en el deporte, por lo que la mencionada Federación no dudó en homenajearlo. Más allá de que en un día más que especial para él recibió un reconocimiento a su brillante carrera, los mensajes fueron -en su gran mayoría- por el mejor del mundo.

La publicación de la FIFA sobre Chhetri en su cumpleaños fue para que los miles de seguidores alrededor del mundo conozcan su historia de vida, pero poco les importó a muchos de los que comentaron. CR7 se mantiene como el más goleador a nivel global, detrás está la "Pulga" y tercero el mencionado futbolista nacido en Nueva Delhi. Sin embargo, que el argentino no esté en el primer lugar del podio enfureció a muchos que mostraron su molestia a través de sus respuestas.

Por supuesto, muchos de los que apuntaron contra la entidad se basaron en lo conseguido por los tres jugadores al margen de sus goles. En cuanto a títulos ganados, el astro rosarino es el que más levantó al lado de sus dos competidores y en 2022 en Qatar sumó el más importante de todos que es la Copa del Mundo. Además, el nuevo capitán del Inter Miami mostró su espectacular fútbol con cada camiseta que vistió y todavía lo hace con 36 años.

Los comentarios de los hinchas molestos porque Messi esté segundo por detrás de Cristiano Ronaldo

La sorprendente revelación de Beckham sobre cómo se enteró del pase de Messi a Inter Miami

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami generó una revolución y uno de los responsables de su arribo fue David Beckham, quien hizo una imperdible revelación sobre cómo se enteró que el mejor jugador del mundo jugaría en Estados Unidos. El inglés tiene una gran relación con el rosarino y dio detalles de un momento inolvidable para él.

En una entrevista con el diario The Athletic, Beckham reveló el momento que supo que Messi efectivamente jugaría en "Las Garzas": "Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar”, comenzó diciendo. Y agregó sobre el hecho: "Mi esposa Victoria me dijo: '¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!'. Miro mi teléfono y digo: '¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!'. Me puse los anteojos y dije: '¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!'. Mi esposa me dijo: '¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?'. Le dije: '¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!'".