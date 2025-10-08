La dura sanción a Uruguay por una decisión de Marcelo Bielsa en la Selección

La Selección de Uruguay ya se aseguró su plaza para disputar el Mundial 2026, por lo que se prepara con todo para llegar de una buena manera. De la mano de Marcelo Bielsa, afrontará dos amistosos internacionales pero una decisión del DT argentino para estos partidos derivó en una sanción inesperada. La misma tiene que ver con la ausencia de varios referentes del plantel que serán baja para estos compromisos correspondientes a la doble fecha FIFA de octubre del 2025.

La "Celeste" se medirá ante República Dominicana este viernes 10 de octubre a las 9.45 (hora argentina) en Kuala Lumpur y tres días más tarde hará lo propio contra Uzbekistán en Malaca desde la misma hora. Para dichos duelos, el "Loco" ya confirmó la lista de convocados, pero dejó afuera a futbolistas importantes que habitualmente son citados. Si bien puede funcionar como una apuesta fuerte para darle rodaje a otros jugadores, también perjudicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por la multa económica que tendrá que pagar.

La sanción a Uruguay por la decisión de Bielsa con los convocados

Según trascendió en las últimas horas, por medio del periodista Federco Buysan, la AUF será multada por 180.000 dólares. Es que, parte del acuerdo firmado para estos dos partidos incluía que si no jugaban los referentes podía existir esta sanción. A su vez, su colega Fabián Bertolini agregó que se presentarán las justificaciones correspondientes por lesiones y el monto sería menor. Casos como el de Federico Valverde, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, José María Giménez y Ronald Araújo son algunos de los que no estarán presentes en estos encuentros. A ellos se suman otras figuras que son estrellas en el fútbol sudamericano y que tampoco aparecieron en la nómina oficial.

El objetivo de Bielsa con esta decisión es que entre los convocados haya futbolistas que habitualmente no aparecen en las listas para los cruces de las Eliminatorias y que tampoco tienen su lugar asegurado en el Mundial 2026. Uno de los 17 que estará a disposición para jugar ante República Dominicana y Uzbekistán es Luciano Rodríguez, el joven campeón del mundo Sub 20 en nuestro país que estuvo en el radar de River Plate. A su vez, el ex River y Boca Marcelo Saracchi también es probable que sume minutos en la cancha.

La lista de convocados de Uruguay para la fecha FIFA

La lista completa de Bielsa en Uruguay para los amistosos

Arqueros : Franco Israel y Cristopher Fiermarín.

: Franco Israel y Cristopher Fiermarín. Defensores : José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Saracchi.

: José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Juan Manuel Sanabria y Marcelo Saracchi. Mediocampistas : Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar.

: Nicolás Fonseca, Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Facundo Torres y Rodrigo Zalazar. Delanteros: Federico Viñas, Agustín Álvarez Martínez y Luciano Rodríguez.

Las bajas de peso en Uruguay para los amistosos

Para estos compromisos, Bielsa no contará no sólo con Valverde, Núñez, Bentancur, Araújo y Giménez. Además, no estarán Sergio Rochet, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Nahitan Nández y Joaquín Piquerez, entre otros. Claro que todo indica que regresarán para los próximos compromisos que dispute la "Celeste" a nivel internacional de la mano del "Loco", que serán también preparatorios para el Mundial 2026.