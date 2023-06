La desconocida pelea de Marcos Rojo con Lukaku en el Manchester United: "Se agarraron"

Marcos Rojo tuvo una fuerte discusión con Romelu Lukaku cuando jugaban juntos en el Manchester United y un amigo del defensor dio todos los detalles acerca de aquel cruce tenso que tuvieron.

Años después de que compartan plantel en el Manchester United, se conoció una furiosa discusión que Marcos Rojo tuvo con Romelu Lukaku en pleno entrenamiento del equipo. El volante español Ander Herrera, quien jugó con ellos, dio detalles de aquel cruce entre el actual defensor de Boca Juniors y el delantero belga que nunca salió a la luz. En su visita a Argentina, el mediocampista reveló todo sobre aquel furiosa pelea.

En diálogo con el segmento Líbero Vs. de TyC Sports con el periodista Matías Pelliccioni, Herrera no se guardó nada a la hora de hablar del zaguero, como tampoco de su arribo a nuestro país al final de la temporada en Europa. Claro que, lo más llamativo fue lo que dijo sobre el "Xeneize" teniendo en cuenta que estuvo en la Bombonera en los últimos días. De hecho, el centrocampista compartió palco con Rojo y horas más tarde contó la imperdible anécdota.

"En un entrenamiento con Lukaku se engancharon entre los dos en un par de disputas por el balón, Marcos dijo 'La concha de tu madre' que, claro, yo el entiendo que no es personal y no te estás metiendo con la madre del otro, pero Lukaku escuchó 'Tu madre', se lo tomó mal y se agarraron los dos. Uno que es un oso... Marcos que es otro oso y digo: 'Por favor que no caiga una piña porque yo no me meto ni loco. Ahí empezaron los puñetazos y nos metimos desde lejos para que no cayera ninguna", contó Ander Herrera.

Por otro lado, también se refirió a otro recuerdo compartido con una estrella del United en su momento: "La de Ibra (Zlatan Ibrahimovic), que una vez en el vestuario estaba cabreado, no le había ido bien. La tomó con (Juan) Mata y conmigo porque decía que nos la pasábamos sólo entre los españoles. Entonces me callé y Marcos me dice: 'Pero dile algo que no tiene razón. Me levanto y voy a por él'. Y le dije: 'A esta bestia no le voy a contestar. Para Marcos que te mata a ti y luego me mata a mí". Y ahí me hizo caso, pero si le contesto él iba a ir al frente. Si tocan a alguien de los suyos sale y defiende".

La posibilidad de Ander Herrera de jugar en Boca Juniors

Ante la chance de que su compatriota Andrés Iniesta llegue a Argentinos Juniors de la mano de Gabriel Milito y la ilusión de los hinchas de Boca por verlo a él en el club, Herrera aseguró: "Gabi y Diego (Milito), dos ídolos de mi club. Pero tengo un año más de contrato, luego tengo la ilusión de volver al club de mi corazón que es el Real Zaragoza que estamos en segunda división. Estoy en la antipática obligación de ser sincero: estuve como hincha, no es fácil por mi situación, carrera, edad y familia que yo venga a jugar. Pero como hincha voy a volver seguro".

Además, el volante contó los motivos por los cuales llegó a nuestro país: "Tengo a Marcos (Rojo), muy amigo mío, a otro amigo que a pesar de ser inglés trabaja la mayor parte del año aquí en Argentina y se dio todo perfecto. Terminamos en el Bernabéu con el Real Madrid, tenía un avión a las 12 de la noche y no me lo pensé, vine para aquí para disfrutar de Buenos Aires, de Argentina y lógicamente de poder ir a la Bombonera que era algo que tenía pendiente".