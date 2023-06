Milito contó la verdad sobre la posible llegada de Iniesta a Argentinos Juniors

El entrenador de Argentinos Juniors revoluicionó al fútbol argentino ante la posibilidad de que el español juegue en nuestro país.

Gabriel Milito sorprendió este viernes a todo el fútbol argentino: el entrenador de Argentinos Juniors reconoció que habló con Andrés Iniesta para ofrecerle la chance de venir a jugar al fútbol argentino. Al talentoso volante español se le termina el vínculo en Japón y varias ligas del mundo lo buscan.

Dicen que soñar no cuesta nada y siempre hay que hacerlo a lo grande. Los hinchas del "Bicho" se envalentonaron las últimas horas con el fuerte rumor que indicaba el posible arribo de Iniesta al club. Ese sueño no parece una utopía tras la declaración del DT y hasta sería extensivo hacia todos los amantes del buen fútbol de nuestro país, que contarían con la oportunidad de observar de cerca a uno de los mejores jugadores de la historia.

La revelación de Gabriel Milito sobre su charla con Andrés Iniesta

Iniesta jugó cuatro temporada en Japón y no seguirá allí.

Luego de la agónica victoria como local ante Platense, el entrenador fue consultado sobre si era cierto el interés del club por Iniesta y no tuvo problemas en reconocerlo. "Andrés no va a seguir en Japón, en el equipo que jugó durante cinco temporadas. Obviamente que compartimos grandes momentos juntos. Tenemos un amigo en común que vive con él en Japón, que es un fisioterapeuta que estuvo con nosotros en Barcelona, que me conoce muy bien y lo conozco muy bien porque cuando estuve tocado de la rodilla me ayudó muchísimo", arrancó diciendo el exdefensor.

Y luego, agregó una farse que ilusionó a todo el país futbolero: "Y es el fisio personal de Andrés. Cuando surgió la noticia personal de que Andrés no iba a continuar, lógicamente que hablé con él para preguntarle cuáles eran las intenciones de Andrés. Pero obviamente que Andrés es un futbolista a nivel mundial y lo quieren muchos equipos del mundo. Por supuesto que a nosotros nos encantaría tenerlo, porque lo conozco y sé lo que es como persona, como jugador ya lo conoce todo el mundo".

Si bien la esperanza de ver en nuestro fútbol a quien participara de uno de los mejores equipos de la historia, como lo fue el Barcelona de Josep Guardiola, el "Mariscal" reconoció que no será sencilla la llegada del español: "Pero sabemos lo difícil que es que un jugador de semejante jerarquía pueda llegar a venir a jugar al fútbol argentino, porque además tiene familia, tiene hijos, pero preguntar preguntamos y vamos a esperar su respuesta, a ver qué nos dice".