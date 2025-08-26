La altura de Thibaut Courtois: cuánto mide el arquero, edad y dónde nació

Thibaut Courtois con la camiseta de Real Madrid.

En el mundo del fútbol hay pocas cosas en las cuales hay un consenso general. Esto sucede con jugadores puntuales, que trascienden a sus propios clubes y se ganaron el respeto de todos los equipos, incluso de los fanáticos de equipos contrarios. Es el caso de Thibaut Courtois, quien desde hace muchos años es uno de los mejores arqueros del mundo. Algo que pudo respaldar con títulos y actuaciones que quedaron en la historia, lo que lo hace indiscutible para propios y ajenos.

Entre los equipos más destacados por los que pasó, se encuentran el Atlético Madrid, el Chelsea y el Real Madrid. Y ganó los principales campeonatos del fútbol europeo a nivel clubes, como la Champions League en dos ocasiones (2022 y 2024 con el "Merengue"), la Premier League en dos ocasiones con los "Blues" de Londres, y una histórica liga española en 2014 con el "Aleti", que llevaba una sequía de 18 años en ese ámbito.

Cuántos años tiene y qué edad tiene Courtois

Edad: 33 años.

Altura: 2 metros.

Dónde nació Courtois

Thibaut Courtois con la Selección de Bélgica.

Thibaut Courtois nació en Bree, ciudad de la provincia de Limburgo, en Bélgica.

Pertenece a una de las mejores generaciones de la historia de la Selección de Bélgica, con jugadores de la talla de Kevin de Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku, entre otros.

Con la Selección de Bélgica logró el cuarto puesto en el Mundial de Rusia 2018.

La carrera de Courtois en el fútbol

Courtois comenzó su carrera futbolística a los cinco años de edad en el Bilzerse VV. Permaneció en el equipo tres años antes de marcharse al equipo KRC Genk con ocho años de edad,​ en donde al principio jugó como lateral izquierdo antes de desempeñarse como arquero. Allí debutó el 17 de abril de 2009 ante el KAA Gent cuando solo contaba con 16 años de edad.

Thibaut Courtois con una de las dos Champions League que ganó con Real Madrid en 2022 contra Liverpool.

El arquero fue venido al Chelsea, firmando un contrato de cinco años por un monto de £7,9 millones. Y de ahí pasó a préstamo al Atlético Madrid, donde ganó La Copa del Rey y La Liga. Al regresar en 2014 al Chelsea, ya estaba afianzado como uno de los mejores arqueros del mundo y ganó la Copa de la Liga, dos Premier League y la FA Cup antes de ser vendido al Real Madrid en agosto de 2018.

Este pase generó mucha polémica ya que en su paso por el Atlético Madrid, Thibaut se ganó el cariño y respeto de la afición rojiblanca y su fichaje por el Real Madrid fue visto como una traición y una falta de respeto al equipo que le dio a conocer. En el "Merengue" ganó 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.