Mastantuono titular en Real Madrid vs. Oviedo: sorpresa por la decisión de Xabi Alonso

Impacto en España: la contundente decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono en el Real Madrid para enfrentar a Real Oviedo.

Franco Mastantuono continúa con su meteórico ascenso tras su llegada a Real Madrid. Después de su presentación frente a Osasuna en el debut por LaLiga de España ingresando desde el banco de suplentes, el volante surgido en River Plate será titular en el partido por la segunda fecha ante Real Oviedo en condición de visitante.

A pesar de que comenzó a entrenar hace menos de dos semanas con el primer plantel, el entrenador Xabi Alonso depositó toda su confianza en el futbolista de la Selección Argentina y ocupará el lugar de Brahim Díaz entre los once que jugarán de arranque a partir de las 16:30 horas en Argentina.

La formación de Real Madrid vs. Oviedo

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Rodrygo. DT: Xabi Alonso.

Real Oviedo vs. Real Madrid: ficha técnica

Torneo: LaLiga 2025/26 (jornada 2).

LaLiga 2025/26 (jornada 2). Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025.

Domingo 24 de agosto de 2025. Horario: 16:30 horas (Argentina).

16:30 horas (Argentina). Estadio: Estadio Carlos Tartiere.

Estadio Carlos Tartiere. Transmisión: ESPN.

ESPN. Streaming: Disney+.

Noticia en desarrollo...