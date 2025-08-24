Real Madrid vs. Oviedo por LaLiga: cuándo juegan, hora, TV en vivo y streaming

Real Madrid vs Real Oviedo por LaLiga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Con la posible titularidad de Franco Mastantuono, el Real Madrid buscará mantener su paso perfecto en el inicio de la temporada cuando visite al recién ascendido Real Oviedo este domingo en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de LaLiga 2025/26. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan tras conseguir una victoria ajustada por 1-0 ante Osasuna en la fecha inaugural, mientras que los asturianos debutaron en Primera División después de 24 años con una derrota 2-0 ante Villarreal.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Real Madrid y Real Oviedo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Real Madrid y Real Oviedo?

El partido entre Real Madrid y Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga se jugará este domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 16:30 horas (hora argentina) en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto merengue llega a este compromiso tras conseguir una victoria por la mínima ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, con gol de Kylian Mbappé que marcó su primer tanto oficial con la camiseta blanca. Los dirigidos por Xabi Alonso mostraron algunas imprecisiones en su debut, pero lograron sumar los tres puntos que los mantienen en la parte alta de la tabla tras la primera jornada.

El técnico vasco sabe que no hay margen de error en las primeras fechas del campeonato, especialmente considerando la fortaleza que mostró el Barcelona la temporada pasada al coronarse campeón con cuatro puntos de ventaja sobre los blancos. El Real Madrid terminó segundo en LaLiga 2024/25 y fue eliminado en cuartos de final de la Champions League por el Arsenal, resultados que generaron expectativas de mejora para esta campaña.

Los Blancos han realizado cuatro incorporaciones en este mercado de pases, incluyendo tres defensores, aunque el mediocampo sigue siendo un área que la dirección técnica busca reforzar, posiblemente en el próximo mercado estival. Tras este encuentro ante Oviedo, el Real Madrid recibirá al Mallorca antes del parón de selecciones de septiembre, con el objetivo de sumar seis puntos en estos dos compromisos.

Por su parte, el Real Oviedo regresa a la máxima categoría del fútbol español después de 24 años de ausencia, habiendo logrado el ascenso a través de los playoffs de Segunda División la temporada pasada. Los Azules han tenido un camino extraordinario, ya que llegaron a jugar en tercera e incluso cuarta división tras su última relegación de Primera en 2001, lo que convierte su regreso en una historia de superación notable.

El equipo dirigido por Veljko Paunovic debutó en LaLiga con una derrota 2-0 ante Villarreal, resultado que, si bien era esperado por la dificultad del rival, dejó en evidencia el desafío que representará mantenerse en la categoría. Los asturianos son considerados entre los principales candidatos al descenso debido a la diferencia presupuestaria con el resto de los equipos de Primera División.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid, que ha conseguido 55 victorias en los 85 enfrentamientos disputados, mientras que el Oviedo solo se impuso en 14 ocasiones. El último encuentro entre ambos fue en la Copa del Rey de noviembre de 2022, donde los blancos golearon 4-0. Sin embargo, el último duelo por LaLiga terminó 1-1 en junio de 2001, y curiosamente tres de los últimos cuatro enfrentamientos en Primera División finalizaron empatados.

Formaciones probables de Real Oviedo y Real Madrid

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Daniel Calvo, David Costas, Alhassane Rahim; Luka Ilić, Leander Dendoncker, Kwasi Sibo; Haissem Hassan, Federico Viñas, Ilyas Chaira.

Aarón Escandell; Nacho Vidal, Daniel Calvo, David Costas, Alhassane Rahim; Luka Ilić, Leander Dendoncker, Kwasi Sibo; Haissem Hassan, Federico Viñas, Ilyas Chaira. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Sergio Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz o Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinícius.

El técnico del Real Oviedo, Veljko Paunovic, deberá hacer frente a algunas bajas importantes para este encuentro. Álvaro Lemos estará ausente por lesión, mientras que Santiago Colombatto, Jaime Seoane y Lucas Ahijado son duda por problemas físicos. Además, Alberto Reina cumplirá suspensión tras ser expulsado en la derrota ante Villarreal.

El estratega serbio recuperará a David Costas, quien ya cumplió su sanción y podrá formar en el centro de la defensa. En ataque, el experimentado Salomon Rondón apunta a ser titular nuevamente, liderando el frente ofensivo asturiano. No se esperan grandes sorpresas en la alineación, ya que Paunovic buscará darle continuidad al equipo base que logró el ascenso.

Por el lado del Real Madrid, Xabi Alonso tiene varias ausencias sensibles en su plantilla. Jude Bellingham, Ferland Mendy, Endrick y Eduardo Camavinga continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles para este compromiso. Sin embargo, el técnico español recupera a Antonio Rüdiger, quien cumplió suspensión ante Osasuna y regresa a la convocatoria.

Éder Militão demostró su buen estado físico contra Osasuna y formaría nuevamente la dupla central junto a Dean Huijsen. En el mediocampo, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni serían los encargados de dar equilibrio, mientras que Arda Güler aportaría creatividad desde una posición más adelantada. En ataque, resta definir quien acompañará a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en el tridente ofensivo. Todos los números apuntan a Brahim Díaz, pero en las últimas horas se especuló con la chance de que Franco Mastantuono sea titular. El ex River dejó una gran sensación en su debut y podría tener su estreno desde el once inicial en este partido.

Real Oviedo vs. Real Madrid: ficha técnica