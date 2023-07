Kylian Mbappé rechazó una megamillonaria oferta de Arabia: cuánta plata era

El jugador francés le dijo adiós a una oferta megamillonaria por parte de Arabia Saudita y, ahora, espera que lo busque otro club europeo.

Uno de los mejores jugadores de la historia de Francia, Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más importantes y desde su actualidad en el PSG siempre sonó en varios clubes del fútbol europeo. Sin embargo, en este último tiempo uno de los grandes de Arabia Saudita ofertó una suma megamillonaria para llevárselo al Al Hilal de esa liga.

El conjunto árabe -que tiene relación directa con el estado saudí- decidió ofertarle casi 200 millones de euros por temporada y que se iba incrementando con el correr de los años. De esta forma, el jugador podría cobrar aproximadamente 700 millones de euros cuando terminaba el contrato. De esta forma, de desglosarse las cifras, el equipo árabe tenía pensado pagarle un sueldo de 58,33 millones euros al mes. El club saudí fue en busca del jugador porque, además, se dieorn cuenta que Mbapppé no había firmado con el Paris Saint Germain.

Sin embargo, en las últimas horas, varios medios franceses -como L'Equipe- se confirmó que el jugador francés rechazó de lleno la oferta megamillonaria del club saudí y, de esta forma, ahora se quedaría en Europa. Como siempre volvió a sonar en el Real Madrid y, ahora, puede ser parte del equipo merengue.

La defensa del Sindicato de futbolistas a PSG

El Sindicato Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP) arremetió contra el París Saint-Germain después de que el campeón de la Ligue 1 excluyera a Kylian Mbappé de su gira de pretemporada por Asia.

El capitán de la selección francesa, de 24 años, ha sido puesto en venta por el PSG, según informaron varios medios, después de que las relaciones entre las dos partes se agriaran el mes pasado.

Mbappé ya había anunciado que no renovaría su contrato, que expira al final de la próxima temporada, por lo que podría marcharse gratis en junio de 2024. No obstante, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que no dejarán que Mbappé, el máximo goleador de la liga francesa en las últimas cinco temporadas, se vaya gratis.