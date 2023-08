Inesperado revés para Ramón Díaz en el Vasco Da Gama por una decisión de River

A raíz de una decisión de la dirigencia de River Plate, Ramón Díaz sufrió un inesperado revés con un futbolista que esperaba para sumar al plantel del Vasco Da Gama.

Mientras esperaba por un importante refuerzo para el Vasco Da Gama, Ramón Díaz se enteró de la peor noticia y no contará con un futbolista a raíz de una decisión de la dirigencia de River Plate. Si bien estaba todo encaminado para que el defensor paraguayo Robert Rojas llegue al elenco brasileño, algo cambió en la negociación inicial y esto fue determinante. De esta manera, el futuro del nacido en Concepción es una verdadera incógnita.

El lateral surgido en Guaraní que arribó al "Millonario" de la mano de Marcelo Gallardo en enero del 2019 no fue un titular indiscutido para Martín Demichelis en la Liga Profesional conseguida, por lo que su salida era una posibilidad. De hecho, las instituciones acordaron los números de manera verbal y a la hora de firmar los papeles la transacción se cayó de manera definitiva. La duda es si el propio "Micho" lo tendrá o no en cuenta para lo que se le viene a la "Banda".

Según trascendió, el club "Carioca" modificó las condiciones del pago para que el "Sicario" se sume al plantel de Ramón Díaz y esto no convenció para nada a la dirigencia de River. En un principio, el arreglo por el defensor era de un préstamo con obligación de compra de más de 3 millones de dólares. Con respecto al duelo copero de Libertadores en el que los de Demichelis jugarán contra Inter, el zaguero no está en la lista de convocados, por lo que no lo jugará.

Con respecto a sus números en la institución, Rojas suma un total de 10 goles y 2 asistencias en 90 partidos disputados. De la mano del "Muñeco" Gallardo ganó cuatro títulos a nivel local (una Copa Argentina, una Supercopa y dos campeonatos de Liga), y un trofeo internacional (Recopa Sudamericana 2019). Quien tendrá la última palabra para incluirlo o no de acá en adelante será el nuevo DT, con el que el paraguayo apareció en 20 cotejos en 2023 y marcó un tanto.

Robert Rojas festejando su gol ante Vélez Sarsfield por la Liga Profesional de Fútbol

Las declaraciones que anticiparon la salida de Robert Rojas en River

"Rojas está teniendo minutos en River. Estaba esperando su turno y volvió a ser titular. Creemos que ya cumplió un ciclo en River y estamos buscando que dé otro salto en su carrera. Algo que convenga a todas las partes", soltó Diego Serrati en diálogo con el medio paraguayo ABC Cardinal. El representante del futbolista abrió una puerta para todo lo que vino después y su despedida se concretó poco después. Sin embargo, el inesperado revés cambió todo.

Pocas horas después, el mánager trató de aclarar sus dichos con respecto al lateral y aseguró: "Se malinterpretó lo que dije, pero estamos expuestos a esto. Robert es un agradecido a River y se portaron muy bien con él. Les expliqué a los dirigentes lo que quise decir. En ningún momento dije que él se quería ir". En principio, el zaguero que llegó de la mano de Marcelo Gallardo no estará ante Instituto y su futuro en el "Millonario" es una incógnita.