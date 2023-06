Una figura de River se iría en junio y Demichelis tomó una drástica decisión: "Cumplió un ciclo"

Una figura de River Plate no continuaría a partir del próximo mercado de pases y Martín Demichelis tomó una contundente decisión sobre el futuro del futbolista en el club "Millonario".

Una figura de River Plate no continuaría en el club luego del mes de junio y Martín Demichelis tomó una contundente decisión. Horas antes de uno de los encuentros trascendentales para el elenco "Millonario" en el semestre, al DT no le tembló el pulso a la hora de ponerse firme. Para colmo, el representante del jugador habló en la previa del compromiso que tendrán los de Núñez y generó aún más incógnitas al respecto.

El Estadio Monumental será el escenario en el que River se medirá ante Instituto de Córdoba por la fecha 21 de la Liga Profesional, y el local no contará con el defensor paraguayo Robert Rojas. "Micho" no lo tuvo en cuenta para dicho duelo ante la "Gloria" y todavía no se sabe si el lateral estará contra The Strongest por la Copa Libertadores. Cabe destacar, que la determinación por parte del estratega llegó poco tiempo después de lo que dijo el mánager.

"Rojas está teniendo minutos en River. Estaba esperando su turno y volvió a ser titular. Creemos que ya cumplió un ciclo en River y estamos buscando que dé otro salto en su carrera. Algo que convenga a todas las partes", soltó Diego Serrati en diálogo con el medio paraguayo ABC Cardinal. Desde su arribo a la institución, Rojas acumula 10 goles en 93 partidos y ganó un total de cinco títulos.

Sin embargo, pocas horas después el representante trató de aclarar sus dichos con respecto al lateral y aseguró: "Se malinterpretó lo que dije, pero estamos expuestos a esto. Robert es un agradecido a River y se portaron muy bien con él. Les expliqué a los dirigentes lo que quise decir. En ningún momento dije que él se quería ir". En principio, el zaguero que llegó de la mano de Marcelo Gallardo no estará ante Instituto y su futuro en el "Millonario" es una incógnita.

River apunta a un campeón del mundo Sub 20

River Plate está viviendo los primeros meses de la gestión de Martín Demichelis como entrenador del club. Después de la larga era de Marcelo Gallardo, el exdefensor del equipo busca formar un once ideal a su manera, manteniendo siempre la esencia histórica del "Millonario", que tiene grandes ambiciones de obtener múltiples títulos en este año 2023. Esto se confirma con el liderazgo indiscutido en la liga local y las chances más que concretas de pelear en la Copa Libertadores.

El defensor central Javier Boselli se destacó como una de las principales figuras en el Mundial Sub 20 que tuvo lugar en Argentina y que ganó la Selección de Uruguay. Actualmente juega en Defensor Sporting. Después de la conquista del Mundial y ante un presunto interés del Flamengo, los charrúas le solicitaron al club de Núñez 6 millones de dólares por el 100% de su pase, pero también están dispuestos a aceptar una cifra menor y conservar una porcentaje de una futura venta.