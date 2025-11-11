Fue uno de los mejores compañeros de Lionel Messi en el Barcelona y está acusado de una estafa de 600.000 dólares

Un caso de estafa en Perú sacudió al fútbol internacional este lunes, luego de que se diera a conocer que un reconocido ex futbolista del Barcelona de España está involucrado en una trama de engaños financieros que perjudicó a empresarios del país sudamericano. El acusado en cuestión es Andrés Iniesta, quien fue campeón del mundo con la Selección de España en 2010 y uno de los mejores compañeros que tuvo Lionel Messi en el conjunto culé: la cifra por la que fue denunciada Never Say Never (NSN), su empresa, asciende a los 600 mil dólares. Por su parte, el 'Cerebro' negó estos supuestos hechos y anticipó en un comunicado que podría tomar medidas legales en defensa de su "trabajo" y "honor".

Según la agencia EFE y el diario local Líbero, la investigación, llevada adelante por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Lima), comenzó luego de Gucho Entertainment y un grupo de empresarios presentaran una demanda contra NSN Sudamérica por incumplimiento de contrato. Los 600.000 dólares que pagaron estaban destinados a una serie de espectáculos deportivos y musicales que nunca se llevaron a cabo. "NSN Sudamérica, luego de haber captado los capitales en territorio peruano, fue declarada en liquidación en junio de 2024, menos de un año después de haber iniciado sus actividades comerciales", expusieron.

Entre los eventos convenidos había un partido amistoso entre Cienciano (Perú) y El Nacional (Ecuador), un duelo de leyendas con ex jugadores de las selecciones de Perú y España y un festival de música k-pop (música surcoreana). Además, hubo un encuentro que sí llegó a realizarse (Sporting Cristal de Perú y Barcelona de Ecuador, disputado en enero de 2024 en Miami con victoria para los de Guayaquil) pero que dejó pérdidas para los organizadores.

La denuncia presentada apunta no sólo contra el ex mediocampista del Barcelona y Vissel Kobe (Japón), sino también a Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor, apuntados como responsables de crear la filial de NSN Sudamérica en abril de 2023. "Solo se utilizó este prestigio para captar capital de empresarios peruanos bajo el engaño de que iban a ser invertidos en grandes eventos que se aprobaron en coordinación entre NSN Barcelona y NSN Sudamérica, pero que nunca se llegaron a realizar", expresa el expediente de la fiscalía.

La denuncia presentada al Ministerio Público de Perú.

"Después de lo acontecido, NSN Sudamérica, encargada de la producción ejecutiva y ejecución del presupuesto, no rindió cuentas sobre los gastos ni devolvió la inversión", continúa. Más allá del comunicado publicado por Iniesta, ningún otro involucrado en el caso realizó declaraciones públicas al respecto.

El comunicado oficial de NSN, la empresa de Andrés Iniesta acusada de estafa

Ante las informaciones publicadas en las últimas horas, NSN y Andrés Iniesta quieren manifestar que:

Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas.

Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público.

Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación.

Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso.

