El salario de Kylian Mbappé en Real Madrid: cuánto dinero gana por semana, mes y año

Kylian Mbappé con la camiseta de Real Madrid.

Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores de la actualidad en el planeta. Un jugador que desde muy temprano se destacó en el fútbol y logró con solo 19 años el máximo sueño que puede tener cualquier joven que se dedida a esta profesión: la de ser campeón del mundo con su país Francia, en Rusia 2018. Y más siendo una de las grandes figuras de su equipo, tal como lo fue también en la cita mundialista de 2022, donde perdió la final contra Argentina por penales, pero fue la gran figura de su Selección.

Al Real Madrid llegó después de pasar por el Monaco y el París Saint Germain para cumplir un sueño que tenía desde muy chico. El lugar donde supo brillar el gran Zinedine Zidane y en donde Mbappé busca escribir su propia historia. Su llegada marcó records no por la transferencia, porque llegó con el pase en su poder y en condición de libre, sino por el elevado contrato que le hizo Florentino Pérez, mandamás de la institución.

Cuánto gana Kylian Mbappé en Real Madrid

Kyliam Mbappé gana 32 millones de euros anuales en el Real Madrid.

en el Real Madrid. La cifra llega a más de 2,6 millones de euros por mes .

. Si se calcula por semana, su ganancia es de 623 mil euros y 89 mil euros por día.

Kylian Mbappé brilla en Real Madrid.

Cuáles son los cinco jugadores que mejor ganan en Real Madrid

1. Kylian Mbappé

Salario semanal: USD 623,000

Salario anual: USD 32,726,459

2. David Alaba

Salario semanal: USD 455,608

Salario anual: USD 23,691,627

3. Jude Bellingham

Salario semanal: USD 421,792

Salario anual: USD 21,933,182

4. Vinicius Jr.

Salario semanal: USD 421,792

Salario anual: USD 21,933,182

5. Federico Valverde

Salario semanal: USD 337,555

Salario anual: USD 17,552,863

En qué equipos jugó Kylian Mbappé

Mónaco.

PSG.

Real Madrid.

Qué títulos ganó Kylian Mbappé

7 Ligue 1

2 Copas de la Liga

4 Copas de Francia

4 Supercopas de Francia

1 Supercopa de Europa

1 Europeo sub-19

1 Copa del Mundo

1 UEFA Nations League

1 Copa Intercontinental de la FIFA

La llegada de Mbappé

"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", dijo Mbappé al llegar al conjunto "Merengue". Lo que aún es una cuenta pendiente y buscará sacarse de encima es ganar la Champions League.