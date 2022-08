El picante mensaje del Kun Agüero a Otamendi de cara al Mundial de Qatar: "Te mato"

Sergio "Kun" Agüero analizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League y dejó un picante mensaje para Nicolás Otamendi de cara al Mundial de Qatar 2022.

Sergio Agüero dejó un picante mensaje para Nicolás Otamendi de cara al Mundial de Qatar 2022. El "Kun" analizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League y nombró a los rivales que enfrentará el Benfica durante la mencionada instancia. Por este motivo, el exjugador de Independiente opinó sobre el desempeño del defensor en el campo de juego y disparó con todo.

Es que el elenco portugués integrará el Grupo H con el PSG (de Lionel Messi) y la Juventus (en donde juegan Ángel Di María y arribará Leandro Paredes), además del Maccabi Haifa de Israel. Con el fin de que "cuide" a sus propios compañeros de la Selección Argentina pensando en la Copa del Mundo, Agüero dio algunas recomendaciones subidas de tono al zaguero campeón de América y de la Finalissima.

"PSG, Juventus y Benfica. Otamendi va a tener que pegar un par de patadas, porque él está en el Benfica, así que va a tener que empezar a pegar. Uh, se lo va a cruzar a Leo, no me lo lesionés Otamendi porque te mato. Que viene el Mundial, Ota. Uy también se encuentra con Fideo en la Juventus, ay Otamendi", lanzó Sergio Agüero contra el central. Claro que, del otro lado tendrá a futbolistas claves dentro del plantel y tendrá en claro que no podrá descuidar el objetivo principal que es Qatar.

Con respecto a Paredes, aún pertenece al Paris Saint Germain, pero seguirá su carrera en la "Juve". "Ahora: Leandro Paredes es nuevo jugador de Juventus. Hay acuerdo", tuiteó Esteban Edul sobre el tema. Será el sexto conjunto europeo en la trayectoria profesional del futbolista después de sus pasos por Chievo Verona (2014), Roma (2014-2015 y 2016-2017), Empoli (2015-2016), Zenit de Rusia (2017-2018) y PSG (2019-2022).

El Kun Agüero destrozó a un reconocido trapero en Twitch

"El Kun" Agüero habló sin filtro sobre un reconocido cantante de trap, pero no de la manera más amistosa. El exfutbolista se encontraba en pleno vivo de Twitch, como suele hacer desde hace mucho tiempo, y en esta oportunidad aprovechó para destrozar a un artista de la escena. Un usuario le escribió a través del chat diciéndole que un artista trapero habló mal de él. Se trata de Tiago PZK, quien recientemente tuvo una polémica con el streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo.

"Kun, Tiago te bardeó por Instagram", fue el comentario que leyó el ídolo del Manchester City. "Qué se yo, me chupa la pija, yo que sé, que diga lo que quiera, si no lo conozco", lanzó fastidioso el ahora streamer. Lo que no se percató es que era todo una broma y el cantante nunca había dicho nada en sus redes sociales. "A mi me da igual, me chupan bien todos, ya saben... no lo conozco y tampoco quiero conocerlo", agregó al relato que se volvió viral.