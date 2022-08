El Kun Agüero destrozó a un reconocido trapero en Twitch

El Kun Agüero soltó sin filtros una serie de comentarios hacia un cantante de la escena del trap argentino. Qué dijo y de quién se trata.

"El Kun" Agüero habló a fondo y sin filtro sobre un reconocido cantante de trap, pero no de la manera más amistosa. El exfutbolista se encontraba en pleno vivo de Twitch, como suele hacer desde hace mucho tiempo, y en esta oportunidad aprovechó para destrozar a un artista de la escena.

Mientras se desarrollaba con normalidad un vivo de Twitch con "El Kun" Agüero a la cabeza, un usuario le escribió a través del chat diciéndole que un artista trapero había hablado mal de él en su cuenta de Instagram. Se trata de Tiago PZK, quien recientemente tuvo una polémica con el streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo.

"Kun, Tiago te bardeó por Instagram", fue el comentario que leyó el ídolo del Manchester City. "Qué se yo, me chupa la pija, yo que sé, que diga lo que quiera, si no lo conozco", lanzó fastidioso el ahora streamer y líder del equipo del videojuego Valorant llamado KRÜ. Lo que no se percató es que era todo una broma y el cantante nunca había dicho nada en sus redes sociales.

"A mi me da igual, me chupan bien todos, ya saben... no lo conozco y tampoco quiero conocerlo", agregó al relato que se volvió viral. Cabe recordar que Tiago PZK viene de enfrentar una polémica con Coscu, ya que se lo acusó de haber estado cono Belén Negris, una streamer chilena que había tenido un romance de muchos años con el creador de contenidos argentino.

Posterior al enojo de "El Kun", el vivo siguió su curso y comenzó a hablar sobre cómo iba su equipo en el torneo de Valorant. El clip viralizado tuvo una infinidad de reacciones por la sorprendente reacción del exfutbolista, quien sin filtro arremetió con todo contra el intérprete del tema Entre Nosotros.

La reacción del Kun Agüero en el gol de Julián Álvarez para el City

Sergio Agüero analizó por streaming la final de la Community Shield de Inglaterra entre Manchester City y Liverpool, y reaccionó de una manera particular en el gol de Julián Álvarez para los "Citizens". Aunque el título quedó en manos de los "reds", el "Kun" pidió por el ingreso de la "Araña" y celebró ante cada intervención suya en el partido.

Luego del tanto del argentino al minuto 70, Aguero vivió de forma intensa los momentos previos a la convalidación del empate porque había sido anulado transitoriamente por un posible offi side de Bruno Silva. "Mira el gol que saca el City, eh. Vamos, vamos, vamos que es gol", comienza diciendo el exdelantero de Independiente, esperando a que se definiera si el gol era válido o no.

"Está habilitado. Está habilitado creo, eh. Muy fino si está en offside", continuó el "Kun". Y luego, mientras la imagen televisiva mostraba la repetición del tanto, añadió: "Ay, Julián Álvarez. Este gol le va a dar un alivio...Vamos, Spiderman, vamos".

Una vez confirmado el primer gol del exjugador de River Plate a instancias del VAR, Agüero explotó de alegría. "Gol. Gol, gol, gol. Vamos, carajo. Gol del Hombre Araña que, esta noche, te araña. Ahí está, mira, mandó la del 'Kuni'", exclamó el ex centro delantero de la Selección Argentina, entre aplausos y gritos.