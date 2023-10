El insólito pedido de Palmeiras a la Conmebol tras perder con Boca

Días después de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors, desde Palmeiras elevaron un insólito pedido a la Conmebol sobre lo sucedido en el partido de vuelta.

Días después de la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores a manos de Boca Juniors, desde Palmeiras elevaron una insólita queja a la Conmebol. El "Xeneize" igualó 1 a 1 en Brasil contra el "Verdao" luego de que Edinson Cavani abra la cuenta para los de Jorge Almirón y Joaquín Piquerez iguale las acciones para el local. Sergio "Chiquito" Romero fue figura en los penales, pero la molestia del elenco brasileño no tuvo nada que ver con la actuación del arquero.

Los dirigidos por Abel Ferreira estuvieron varios minutos abajo en el marcador y los visitantes cuidaron la pelota para no sufrir sobresaltos. El tiempo consumido a lo largo del cotejo generó inquietud en el dueño de casa y se vio por varios tramos del encuentro. Por este motivo, la dirigencia tomó la decisión de dirigir el reclamo directamente a la entidad que rige el fútbol sudamericano con sede en Paraguay.

El informe del "Verdao" en contra de Boca se refiere al rendimiento en el campo y demuestra que el elenco de la "Ribera" perdió 22 minutos de juego en el verde césped. Por supuesto, es algo que habitualmente sucede en los partidos de las distintas competencias cuando un equipo mantiene cierta ventaja, tal como pasó con Boca. Uno de los dirigentes brasileños expresó su bronca ante esta situación que salió a la luz por medio de Globo Esporte.

"Estoy convencido que desde la Conmebol tomarán medidas. No podemos permitir que la Libertadores vuelva a ser de antaño, donde los partidos no se desarrollaban y los árbitros complacían el anti-juego. Fue una vergüenza lo que pasó", sostuvo Anderson Barros, director de fútbol de Palmeiras. De igual manera, el "Xeneize" tiene todo asegurado para disputar la final del torneo continental el próximo sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Una figura de ESPN destrozó a Rojo por su expulsión ante Palmeiras

Quien atacó al zaguero de Boca Juniors fue nada más y nada menos que Carlos "Cai" Aimar, quien no tuvo filtro a la hora de analizar las infracciones de Marcos Rojo que derivaron en su salida del verde césped. Es que poco tiempo después Palmeiras llegó al empate y forzó los penales en los que luego brilló Sergio "Chiquito" Romero. Al margen del resultado, el extécnico se enfureció con Rojo, quien se perderá el duelo decisivo del torneo continental contra Fluminense del próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná.

"Dejame decir esto, no es un error, es un horror. Porque vos podés quedar afuera", esbozó con bronca Aimar mientras en el programa mostraron las imágenes de las dos infracciones del defensor de Boca. "Generalmente cuando ya tenés tarjeta amarilla muchas veces vas de otra manera, a mí me pasaba y tenía que ir distinto. No te tires así", agregó el entrenador con pasado en Rosario Central y el "Xeneize".

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre con horario a definir. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.