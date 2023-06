El desgarrador posteo de Garnacho tras perder la final de la FA Cup: "Roto"

El atacante argentino Alejandro Garnacho fue parte del equipo del Manchester United que perdió la final de la FA Cup en manos del Manchester City y publicó un triste posteo en sus redes sociales.

Alejandro Garnacho fue parte del equipo del Manchester United en la derrota ante el City por la final de FA Cup y publicó un triste mensaje en sus redes sociales. El atacante argentino ingresó en el complemento cuando los "Ciudadanos" estaban arriba en el marcador y, si bien tuvo oportunidades, no pudo desnivelar el marcador para quedarse con el trofeo. Por este motivo, se mostró dolido por el resultado del encuentro disputado en Wembley.

Es que el futbolista nacido en España es una de las grandes promesas de los "Diablos Rojos" y buscaba su segunda estrella en el club. Sin embargo, los dirigidos por Pep Guardiola fueron más a lo largo de los 90 minutos y se quedaron con una victoria que los posiciona de gran manera para la final de la UEFA Champions League del próximo 10 de junio ante el Inter. Al margen de esto, la reacción de Garnacho fue de lo que más llamó la atención tras el cotejo.

"Estoy roto. La gente que me conoce sabe lo obsesionado que soy con ganar y hoy no pudo ser. Probablemente uno de los días más difíciles de mi vida, nos volveremos a levantar porque somos el Manchester United. Como dije varias veces, Dios me ha enseñado a nunca rendirme y prometo a los fanáticos que muy pronto les daremos alegrías", escribió el delantero argentino en su cuenta de Instagram, donde recibió más de 700.000 likes y 10.000 comentarios.

Con respecto a su historial dentro del club, Garnacho suma un total de 36 partidos en los que marcó cinco goles y brindó la misma cantidad de asistencias. El único título conseguido hasta el momento es la Copa de la Liga inglesa de la temporada 2022/2023 y ahora va por otro sueño. Es que el objetivo de jugar con la Selección Mayor está cada vez más cerca y tendrá esa posibilidad en los próximos amistosos de la "Albiceleste" ante Australia (15/06) e Indonesia (19/06).

El impensado elogio de una figura de Brasil para Garnacho

Alejandro Garnacho recibió el inesperado elogio de una figura de Brasil a los pocos minutos de la derrota en la final de la FA Cup en Wembley. El argentino fue parte del Manchester United en la caída por 2 a 1 a manos del City de Pep Guardiola, pero uno de sus compañeros no dudó en destacar su buen trabajo dentro del campo de juego. Es que, si bien no pudo ser determinante en los 90, el joven sí demostró nuevamente sus condiciones.

"Recientemente ha renovado con el club, es un jugador por el cual el club aporta mucho. Tiene el cariño de nosotros como jugadores, pero también tenemos que ser cuidadosos porque al final tiene 18 años y claro, siempre que se habla de estar en el primer equipo también se habla de la responsabilidad y no es que todos tenemos la misma", lanzó el volante de la Selección de Brasil luego de la derrota a manos del City en Wembley.