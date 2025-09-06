Beccacece palpitó Ecuador vs. Argentina y encendió la previa contra Scaloni: "No hay motivo"

Beccacece palpitó Ecuador vs. Argentina y encendió la previa contra Scaloni

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni enfrentará a su par de Ecuador este martes 9 de septiembre desde las 20 horas y Sebastián Beccacece, DT del equipo que será local contra la "Albiceleste" dejó un inesperado mensaje para el entrenador del combinado nacional. Más allá de que ya logró la clasificación al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 varias fechas antes del final, el argentino es súmamente cuestionado. Esta vez no fue la excepción, pero además de mostrar confianza esbozó una frase que no pasó inadvertida.

El extécnico de Racing Club brindó una conferencia de prensa previa al encuentro que se desarrollará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ecuatoriano y no se guardó nada. Después del empate sin goles contra Paraguay en la penúltima jornada, ahora buscarán los tres puntos en condición de local para terminar aún más arriba en la tabla de posiciones. Acerca de esta chance, Beccacece lo palpitó y sus palabras rápidamente trascendieron en las redes sociales.

Beccacece palpitó el duelo ante la Selección Argentina con un palazo para Scaloni

"Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. No necesito un reconocimiento, no hay motivos para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina", cerró el entrenador argentino con respecto a este compromiso que sin dudas será trascendental. Lo cierto es que ya recibió varias críticas por el rendimiento de sus futbolistas y la idea de juego que plasma en el verde césped.

Sebastián Beccacece junto a Lionel Scaloni durante el ciclo de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina

Los números de Sebastián Beccacece como DT

Clubes : Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing, Elche de España y Selección de Ecuador.

: Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing, Elche de España y Selección de Ecuador. Partidos dirigidos : 179.

: 179. Triunfos : 76.

: 76. Empates : 52.

: 52. Derrotas : 51.

: 51. Títulos: Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2021.

Sin Messi, la Selección Argentina visita a Ecuador por las Eliminatorias

Cabe destacar que la Selección Argentina no contará con Lionel Messi en el equipo ya que junto a Lionel Scaloni decidieron que no viajará. Esto se debe a los partidos que el astro rosarino afrontará con el Inter Miami en las próximas semanas, para los que buscará estar en óptimas condiciones. De esta manera, la "Albiceleste" tendrá una baja sensible en el 11 titular. Luego de marcar 2 goles en la goleada por 3 a 0 contra Venezuela, el exhombre del Barcelona volverá a Estados Unidos para ir por un nuevo título en la MLS.

La realidad es quedan varias fechas en el calendario de la Major League Soccer y los comandados por Javier Mascherano pueden alcanzar el mismo logro al que llegaron con Gerardo "Tata" Martino tras obtener el MLS Supporter's Shield por ser el mejor equipo de la temporada regular antes de los playoffs. Por supuesto, todo dependerá de que ganen los encuentros correspondientes para superar la línea del líder, Philadelphia Union, que lo supera por 11 puntos con tres partidos más.

Argentina vs Ecuador: ficha técnica