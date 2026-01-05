MasterChef Celebrity 2025: quién será el eliminado este lunes según la IA.

La tensión volverá a apoderarse de las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina 2025 este lunes 5 de enero, con una nueva gala de eliminación que promete emociones fuertes. Siete famosos (Marixa Balli, Sofi Martínez, La Reini, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez, el “Turco” Hunsaín e Ian Lucas) deberán enfrentarse a una prueba decisiva para continuar en el certamen culinario más exitoso de la televisión nacional.

Como en cada gala, las especulaciones no tardaron en aparecer y en las redes sociales el debate respecto a quién podría a ser el siguiente en bajarse del barco es exhaustivo. Sin embargo, la inteligencia artificial parecería tenerlo en claro, tomando en cuenta antecedentes, desempeño reciente y errores repetidos.

¿Quién será el eliminado de este lunes 5 de enero según la IA?

Según la IA, quien está mejor posicionada de cara a la gala de hoy es Sofi Martínez, a quien considera "una de las participantes más sólidas del grupo". "Ordenada, prolija y con buena devolución del jurado, difícilmente quede eliminada en esta instancia", vaticina, sumando que Evangelina Anderson también "suele destacarse en presentación y sabores equilibrados, lo que le da cierta ventaja".

Respecto de Miguel Ángel Rodríguez, observó que "aporta platos sabrosos y actitud, aunque a veces se excede en la improvisación", mientras que el “Turco” Hunsaín "mantiene un perfil regular, cumpliendo con lo pedido sin grandes errores, un punto clave en galas de eliminación". En cuanto a Ian Lucas, que perdió con el "Chino" Leunis el mano a mano por la salvación en el jueves de última chance, reseñó: "Pese a algunas fallas previas, ha mostrado evolución y creatividad, algo que el jurado suele valorar".

Entrando en el terreno de quienes pueden estar en peligro, alegó que Marixa Balli (que deberá cocinar este lunes luego de haber sido el peor plato en la gala de beneficios) "llega con carácter y mucha energía, pero también con dificultades técnicas que la ponen en observación, aunque su crecimiento reciente podría salvarla una vez más". Con todo esto dicho, su inclinación para el eliminado de este lunes en una: Sofi "La Reini" Gonet.

Según la IA, es Sofi Gonet quien abandonará el certamen este lunes 5 de enero.

"Su paso por la competencia ha sido irregular, con problemas de organización, tiempos y ejecución técnica, especialmente en pruebas bajo presión. En instancias tan avanzadas de MasterChef Celebrity 2026, el jurado suele castigar los errores reiterados y la falta de evolución", expuso la IA, señalando que la influencer "llega a esta noche con menos margen de error que el resto de los participantes, lo que la coloca en una posición delicada frente a los chefs".