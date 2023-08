Se acabó, Rubiales: las jugadoras no estamos solas

Después de la infame justificación del presidente de la Federación española, las jugadoras nos unimos más que nunca. No nos callamos más. Por nosotras y por las que vienen.

El Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023 fue histórico: batió récord de asistencia a los estadios, superando en un 75% al mundial anterior de Francia 2019, también lo fue con los televidentes de cada país cuando su selección disputaba un encuentro, como aquí en Argentina, ya que el encuentro frente a Sudáfrica fue el partido más visto de la selección femenina. España se alzó con el título por primera vez en su historia tras derrotar a Inglaterra en una final trascendental para el fútbol femenino. Pero, lamentablemente, en vez de estar remarcando todo lo positivo que nos dejó, las barreras que se van derribando y los derechos que vamos ganando las mujeres, tenemos que seguir padeciendo actos machistas y seguir luchando por no tener que vivir nunca más cosas como las que tuvo que vivir Jennifer Hermoso, jugadora de la selección de España por medio del presidente de la federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien le dio un beso en la boca sin su consentimiento en la ceremonia final de la Copa del Mundo.

Cuesta creer que en rueda de prensa no sólo no salió a disculparse y dimitir de su cargo, sino que se victimizó y culpó a la jugadora del hecho, afirmando que fue algo consentido y que ella fue la que lo alzó a él con sus manos. Este tipo de situaciones son usuales en el mundo del deporte femenino, donde generalmente en los puestos más jerárquicos hay hombres que se creen impunes a este tipo de hechos y se aprovechan del poder que tienen, ya que la víctima a veces debe elegir entre denunciar o poder continuar con su trabajo que también es su pasión.

Año 2023 y las mujeres ya no nos callamos. Y tampoco estamos solas. Las 23 campeonas del mundo se pronunciaron y renunciaron a la selección hasta que Rubiales sea apartado de la presidencia. A ellas se sumaron más de 70 jugadoras de la liga española en un comunicado repudiando lo sucedido y también jugadoras de todo el mundo solidarizándose con Hermoso. Dentro de la cancha somos rivales, pero el fútbol y el trofeo quedan en segundo plano, nosotras, todas juntas, luchamos por algo más grande: que nunca más una niña tenga que vivir un hecho de este tipo por jugar al deporte que ama.

Este hecho fue público, se vio en la transmisión oficial y quedó grabado, pero la pregunta es: ¿Cuántos hechos así viven a diario las mujeres y cómo no hay una prueba tan clara cómo ésta finalmente no pasa nada? La indignación y el repudio son muy grandes porque más allá de que todo el mundo haya visto lo sucedido, existe el “tupé” de querer targiversar la realidad y poner a la víctima en el lugar de culpable. Hermoso ha tenido que dejar en segundo plano su máximo logro en su carrera deportiva por un hombre que se cree impune de darle un beso sin su consentimiento.

Este no es el primer acto que protagoniza el presidente de la Federación Española de Fútbol, Tamara Ramos, ex directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunció las situaciones de acoso que vivió con él cuando era el presidente de dicha asociación. Le preguntaba de qué color llevaba su ropa interior o mismo si se iba a poner de rodillas, haciendo referencia a actos sexuales. Todo desde su lugar de impunidad y de abuso de poder. Ramos hoy siente que con lo sucedido, ahora le van a creer a ella todo lo que tuvo que padecer. Una de tantas situaciones que seguramente realizó este hombre a distintas mujeres con las que tenía algún tipo de relación, sea laboral o personal. Y la llamativa declaración de ella sabiendo que sin otro sustento de otro caso, nadie le iba a creer.

Otra cosa llamativa y repudiable es la cantidad de gente presente en la conferencia de prensa realizada por Rubiales, la cual aplaudió y avaló a cada declaración justificatoria. Entre ellos el actual director técnico de la selección española, Jorge Vilda, quien lejos de apoyar a sus dirigidas, se pone del otro lado y apoya este tipo de conductas machistas.

Junto con tantas cosas negativas, rescatamos varios gestos positivos como el de Borja Iglesias, jugador del Real Betis y citado a la selección de España en distintas ocasiones, quien se pronunció repudiando lo ocurrido y renunciando a la misma hasta que cambien las cosas y estos casos no queden impunes. Alex Morgan, Iker Casillas, Pau Gasol, Héctor Bellerín, David de Gea, Megan Rapinoe y muchas más estrellas del deporte se sumaron en apoyo a Hermoso.

En el mundo del fútbol femenino argentino la noticia no sorprende, aquí también se vivieron distintos hechos de este tipo y el repudio e indignación es grande. Las mujeres debemos luchar por el espacio que merecemos, pero, tristemente, también debemos lidiar con este tipo de situaciones y alzar la voz para que no sucedan nunca más. Laurina Oliveros, arquera de la Selección Argentina y Boca Juniors remarca, en charla con esta columnista y colega, la importancia de que las protagonistas son ellas, las jugadoras y campeonas del mundo, las que lograron todo. “Estando juntas y unidas es la única manera de vencer tanto abuso y machismo”, sentenció. Por su parte Cecilia Ghigo, jugadora de Boca Juniors se muestra con bronca y tristeza por el suceso pero admite que “lo positivo de esto es que los años pasan y hacen que cada vez estemos más unidas, no nos callemos más y nos pronunciemos para que estos hechos de abuso de poder no se repitan más”.

Ante tanto revuelo por la noticia y el repudio correspondiente, hay un dato - nuevamente positivo: la unión de las mujeres en el fútbol femenino en la lucha diaria por derribar barreras que hay tan solo por el género. La lucha de sacar a este tipo de gente del manejo del deporte y que se hable de Hermoso, de Alexia Putellas, de Aítana Bonmatí (elegida mejor jugadora del mundial) por su categoría y su talento dentro de la cancha y no solo por alzar la voz fuera de ella. Las jugadoras de fútbol a diferencia de sus pares del masculino no se consideran rivales, tienen una lucha en común que no se exime de idiomas ni de culturas, nosotras luchamoa para que de una vez por todas les den el lugar que merecen y que ninguna niña tenga que sentirse culpable por hacer lo que tanto ama.