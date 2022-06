Wado de Pedro se reunió con Rodrigo Rey y la Asociación Argentina de Tartamudez: "Una sociedad mejor"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro se juntó con el arquero de Gimnasia de La Plata, Rodrigo Rey, dirigentes del "Lobo" y de Estudiantes, y también de la Asociación Argentina de Tartamudez para concientizar sobre esto último.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, junto al arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rodrigo Rey, dirigentes de Estudiantes y de la Asociación Argentina de Tartamudez se reunió con jóvenes con disfluencia. Este evento solidario se llevó a cabo en el predio de Estancia Chica perteneciente al "Lobo". El funcionario explicó los motivos por los cuales lo realizaron, al igual que el 1 del "Tripero".

Este acto se llevó a cabo luego de que el mencionado portero del elenco platense sea víctima de algunos hinchas del "Pincha" en el clásico del pasado domingo 5 de junio. De Pedro, que sufre la misma dificultad, se puso en contacto rápidamente con él y dejó un mensaje en sus redes sociales para concientizar sobre el maltrato y la discriminación que existe. Por este motivo, desarrollaron esta jornada en la que compartieron experiencias personales.

"Hoy los dos clubes abordaron esta problemática encapsulando en un pequeño grupo y diciéndole a todos que queremos tener una sociedad mejor, que nadie quiere ser cómplice de estos hechos, que vamos a participar y vamos a generar todos los hechos que tengamos que generar para que haya conciencia y podamos tener una sociedad con valores", sostuvo Wado.

Por otro lado, agregó: "Decidimos encarar este desafío a raíz de lo que pasó con Rodrigo tras el partido. Entendemos que el mensaje a los jóvenes de todos los clubes es que si están sufriendo maltrato, bullying, acoso, lo primero es contarlo como lo contó él en los medios. Cuando vean una situación de maltrato hay que acudir, hay que frenar, hay que abordar la situación, hay que ponerse al lado de la persona que sufre".

Rodrigo Rey también se refirió al tema

"Esto que realizamos con Wado no es más que tomar conciencia de que son actos que no están buenos; como sociedad podemos crecer mucho más en cuanto a eso", lanzó el arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y sostuvo: "La burla no suma ni es buena para nadie, y tenemos que aprender que entre todos podemos hacer una sociedad en la que, ya sea que se tenga la dificultad que se tenga, nos podamos sentir parte, bien, cómodos, y que nadie tenga que reprimirse a nada".

Cabe destacar, que de la mencionada actividad realizada también participaron el Grupo de Ayuda Mutua para personas con Tartamudez de La Plata; el presidente de Gimnasia, Daniel Pellegrino; y el secretario general de Estudiantes, Bruno Salomone, además de jóvenes y niños con disfluencia que fueron acompañados por sus padres.