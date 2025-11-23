Video: el golazo de Edwuin Cetré para que Estudiantes de La Plata le gane a Rosario Central en los octavos de final

Cetré marcó un golazo y Estudiantes está dando la sorpresa en Arroyito ante Rosario Central.

Estudiantes de La Plata dio la sorpresa en Arroyito y se adelantó en el marcador frente a Rosario Central con un golazo a los 31 minutos del primer tiempo. El autor del tanto del 'Pincha' fue el colombiano Edwuin Cetré, que aprovechó una habilitación de Tiago Palacios y sacó un remate desde el borde del área que resultó imposible de contener para el arquero Jorge Broun. Con este resultado parcial, el 'Pincha' elimina al 'Canalla' y se clasifica a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Estudiantes se rebeló al pedido de la AFA por el pasillo ante Rosario Central

Después del escándalo que se armó en la semana por la proclamación por parte de la AFA a Rosario Central como campeón de la Liga del Fútbol Argentino y, luego, con la designación de que Estudiantes de La Plata le tenía que hacer si o si un pasillo a los campeones, los jugadores del club Pincha tomaron la determinación de hacerlo en modo de protesta y se dieron vuelta.

Rosario Central vs. Estudiantes: ficha técnica

Torneo: Torneo Clausura 2025 (octavos de final).

Torneo Clausura 2025 (octavos de final). Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025.

Domingo 23 de noviembre de 2025. Horario: 17:30 horas (Argentina).

17:30 horas (Argentina). Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro principal: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Streaming: Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Oficial: los días y horarios de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura 2025

Sábado 22 de noviembre

A las 20 horas de Argentina: Vélez Sarsfield - Argentinos Juniors .

. A las 22: Central Córdoba de Santiago del Estero - San Lorenzo.

Domingo 23 de noviembre

A las 17.30: Rosario Central - Estudiantes de La Plata .

. A las 20: Boca Juniors - Talleres de Córdoba.

Lunes 24 de noviembre

A las 17: Deportivo Riestra - Barracas Central.

A las 19.30: Racing Club - River Plate.

A las 22: Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata.

Miércoles 26 de noviembre

A las 21.30: Lanús - Tigre.

Noticia en desarrollo...