Vélez vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan y cómo ver en vivo

Los playoffs del Torneo Clausura 2025 comenzarán este sábado con un duelo de alta intensidad. Vélez Sarsfield recibirá a Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani en un partido que marcará el inicio de la fase de eliminación directa del certamen. El encuentro se disputará en un momento decisivo para ambos equipos, que buscarán avanzar a los cuartos de final después de una extensa fase de grupos que definió a los mejores 16 equipos del torneo.

¿Cuándo juegan Vélez y Argentinos Juniors?

El partido entre Vélez y Argentinos Juniors está programado para el sábado 22 de noviembre a las 20 horas en el estadio José Amalfitani de Liniers. El árbitro principal será Andrés Merlos, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR. La transmisión del encuentro estará disponible a través de ESPN Premium.

Vélez llegó a esta instancia tras finalizar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto experimentó un rendimiento irregular en la fase de grupos, con un arranque prometedor seguido de un cierre complicado en el que solo pudo sumar un triunfo en los últimos seis encuentros. La eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing afectó notablemente el ánimo del equipo, que desde entonces mostró síntomas de desgaste físico y mental. En su última presentación, los de Liniers igualaron sin goles ante River Plate como locales.

Argentinos Juniors clasificó en el quinto lugar de la Zona A con 24 unidades tras conseguir siete triunfos, tres empates y seis derrotas. El Bicho de La Paternal atravesó un año irregular pero logró alcanzar objetivos importantes, entre ellos la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores 2026 gracias a su ubicación en la tabla anual. El equipo comandado por Nicolás Diez sufrió una dura derrota en la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, pero se recuperó rápidamente con dos victorias consecutivas ante Belgrano y Estudiantes que le permitieron asegurar su participación en el torneo continental. El conjunto visitante llega con mejor momento anímico que su rival.

Las formaciones probables muestran la intención de ambos técnicos de mantener esquemas conocidos. Vélez formaría con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. Por su parte, Argentinos Juniors saltaría al campo con Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. Ambos entrenadores confían en la estructura táctica que les permitió clasificar a los playoffs.

El historial entre ambos equipos muestra una supremacía histórica del Fortín sobre el Bicho. En la era profesional y por torneos de liga, se registran 136 partidos con 62 victorias para Vélez, 36 para Argentinos Juniors y 38 empates. Sin embargo, los antecedentes recientes favorecen al conjunto de La Paternal, que no perdió en seis de los últimos ocho enfrentamientos directos. Este dato genera incertidumbre sobre el resultado del partido, ya que la ventaja de localía de Vélez contrasta con la buena racha del visitante en los cruces recientes. El último empate sin goles entre ambos equipos se produjo en abril de 2024.

El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final del Torneo Clausura y esperará por el vencedor del duelo entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba, programado para el domingo a las 20 en La Bombonera. La instancia de octavos de final se disputará en partidos de eliminación directa, con la ventaja de la localía para los equipos mejor posicionados en la fase de grupos. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, se definirá por penales.

Probables formaciones de Vélez y Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Dilan Godoy y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Lautaro Giaccone, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Vélez Sarsfield vs Argentinos Juniors: Ficha técnica