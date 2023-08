Vale 27 millones de dólares, juega en River y le dijo que "no" a Europa

Un futbolista que se destaca con la camiseta de River que vale 12 millones de euros le cerró la puerta a la posibilidad de jugar en Europa y lanzó un comentario contundente sobre su futuro.

Un futbolista que se destaca con la camiseta de River Plate y estaba en la mira de un equipo del fútbol europeo lanzó un mensaje contundente sobre su futuro con el que le cerró las puertas al Viejo Continente. Luego de la victoria por 2 a 1 ante Inter de Porto Alegre en el Estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores, el jugador rompió el silencio y no dejó dudas. Para colmo, fue una de las figuras del partido de ida del torneo continental contra los brasileños.

Se trata de Lucas Beltrán, quien brindó una asistencia en el mencionado cotejo donde Pablo Solari convirtió un doblete y le dio la ventaja a los dirigidos por Martín Demichelis de cara a la vuelta. El "Vikingo" es uno de los goleadores del plantel y tanto la Fiorentina como la Selección de Italia posaron sus ojos en él. Acerca de la posibilidad de representar a la "Azzurra" tal como Mateo Retegui, el delantero respondió ante la consulta y no tuvo filtro.

"Lo escuché, pero todavía no sé nada. Estoy muy tranquilo y enfocado en los partidos que tengo acá con River. Estoy tratando de mantener la calma, hablando con Martín (Demichelis) y mis compañeros para que la cabeza no se me vaya para ningún lado. No puedo responder porque es algo que no sé", esbozó Beltrán en plena conferencia de prensa posterior a la victoria del "Millonario" en Núñez.

En caso de que otro club lo busque, la postura de la dirigencia de la "Banda" es que sólo se irá si pagan su cláusula de rescisión, que actualmente está fijada en 25 millones de euros, lo que equivale a 27 millones de dólares. A pesar de esto, la cúpula sabe que será difícil retenerlo en el equipo durante mucho tiempo y que, en el mejor de los casos, podrán disfrutar de su talento por un año más. Igualmente, todo dependerá de los ofrecimientos que lleguen en los próximos meses.

El interés de Roberto Mancini por Lucas Beltrán para la Selección de Italia

Con un total de 11 goles -3 de penal- en el torneo, el "Vikingo" se quedó con el puesto de delantero y se lució cada vez que le tocó ser titular por delante de Miguel Borja. Su nivel despertó la atención del estratega italiano que no dudó en mostrar su interés en el joven de 22 años que lleva 16 gritos y 3 asistencias en 32 cotejos en lo que va de la temporada. Además, desde su debut anotó en 28 oportunidades y dio 9 pases gol en 113 jugados entre River y Colón de Santa Fe.

Según trascendió, Mancini reveló este dato en diálogo con el Diario Olé, donde aseguró cuál es su postura al respecto. En sus palabras, el técnico lanzó que lo están siguiendo como a muchos, pero "aún no hay nada resuelto". La noticia no sólo sorprendió a todo el mundo en el "Millonario", sino que también lo hizo en el entorno de la Selección. Al margen de que todavía no debutó con el elenco nacional, se perfilaba para en algún momento estar dentro de los convocados.