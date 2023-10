Un referente de la Selección llenó de elogios a Tevez por su trabajo en Independiente: "No era fácil"

Un referente de la Selección Argentina habló del trabajo de Carlos Tevez desde su llegada a Independiente y lo llenó de elogios.

La llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica marcó un antes y un después en el presente futbolístico de Independiente y el DT se ganó varios elogios. Uno de ellos fue de un importante referente con pasado en la Selección Argentina que no dudó en hablar maravillas del "Apache". Es que el "Rojo" no perdió en los 90 minutos desde su arribo y se ilusiona con salvarse definitivamente del descenso y la clasificación a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Profesional.

Quien se refirió a "Carlitos" con palabras brillantes fue nada más y nada menos que Javier Zanetti. El "Pupi" opinó sobre el trabajo que realiza el exhombre de Boca Juniors en el elenco de Avellaneda y los resultados que consiguió en muy poco tiempo que sin dudas celebran los hinchas. El autor del inolvidable gol contra Inglaterra en el Mundial de Francia 1998 es fanático del equipo y dio a conocer su parecer sobre el entrenador.

"Lo que mejoró el equipo desde su llegada es algo que nos pone contentos a los hinchas. Le escribo después de los partidos a Nico Chiesa que está trabajando con él para felicitarlos. No era fácil agarrar en el momento que estaba Independiente"; remarcó Zanetti en diálogo con DSports Radio. Es que el "Rojo" estaba al borde del descenso y su nivel creció considerablemente con el paso de los partidos siendo hasta un protagonista del torneo local.

Por otro lado, el excompañero de Tevez en la "Albiceleste" también afirmó: "Quiero aprovechar a felicitarlo por lo que está haciendo". En cuanto a los números, el "Apache" lleva cuatro victorias y cuatro empates. Cabe destacar que con uno de ellos fue a penales contra Estudiantes de La Plata en Copa Argentina y se despidió del torneo. Igualmente, el dato es que todavía no perdió en el tiempo reglamentario lo cual fue un gran avance tras la salida de Ricardo "Ruso" Zielinski.

Independiente vs. Barracas Central por la Copa de la Liga Profesional: hora, TV en vivo y streaming

Independiente recibirá a Barracas Central el próximo miércoles 18 de octubre desde las 21 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión de la televisión en vivo del partido todavía no está confirmada, pero estaría a cargo de TNT Sports o ESPN Premium. Para poder acceder al mismo hay que tener contratado el servicio de cable y el pack fútbol. Además, el streaming online podrá verse por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

Tevez sorprendió a todos al hablar de su cuello

Invitado a La última cena, el programa de entrevistas de Fantino de los sábados por la noche en El Nueve, Carlos Tevez habló de su dura infancia y contó por qué nunca se deshizo de la cicatriz que lleva en el cuello -producto de un accidente que sufrió con agua caliente cuando era un bebé- a través de un procedimiento de cirugía estética. “Me ofrecieron hacerme retoques estéticos… A uno no lo quieren por lo que es por afuera, sino por lo que es por dentro", explicó el deportista.

"Yo me vería muy raro si me saco la cicatriz del cuello o del pecho, es algo que llevo conmigo. Es mi esencia. Yo me veo al espejo y digo ‘soy Carlos Tevez’. A todos no les podés gustar”, cerró, despejando cualquier posibilidad de que intervengan su cuerpo con algún retoque estético y reivindicando sus marcas como parte de su identidad.