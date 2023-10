Tevez sorprendió a todos al hablar de su cuello: "Me veo al espejo"

El exfutbolista y actual director técnico de Independiente reveló los motivos por los que nunca se sometió ni tampoco accedería a un procedimiento de cirugía estética.

El exfutbolista y actual director técnico de Independiente Carlos Tevez reveló los motivos por los que nunca se hizo ni se haría una cirugía estética. "Yo me veo al espejo", declaró el "Apache" en una entrevista con Alejandro Fantino.

Invitado a La última cena, el programa de entrevistas de Fantino de los sábados por la noche en El Nueve, Carlos Tevez habló de su dura infancia y contó por qué nunca se deshizo de la cicatriz que lleva en el cuello -producto de un accidente que sufrió con agua caliente cuando era un bebé- a través de un procedimiento de cirugía estética. “Me ofrecieron hacerme retoques estéticos… A uno no lo quieren por lo que es por afuera, sino por lo que es por dentro", explicó el deportista.

"Yo me vería muy raro si me saco la cicatriz del cuello o del pecho, es algo que llevo conmigo. Es mi esencia. Yo me veo al espejo y digo ‘soy Carlos Tevez’. A todos no les podés gustar”, cerró, despejando cualquier posibilidad de que intervengan su cuerpo con algún retoque estético y reivindicando sus marcas como parte de su identidad.

En otro momento de la nota, el exfutbolista y actual DT habló sobre la educación de sus hijos y reveló: "La humildad sale del código. Vos sos humilde cuando decís 'buenos días, 'buenas tardes, 'buenas noches', cuando decís 'buen provecho', cuando tenés esos valores que otra persona no los tiene. Y la humildad sale y empieza desde ahí. Me parece que es desde la educación que pedimos para nuestros hijos. (...) Ya no es más 'quiero un juguete', sino 'ganátelo, juntá la mesa o andá y hacé algo para ganártelo'"

Cómo es el nuevo programa de televisión de Fantino

La propuesta que tiene de nuevo al periodista deportivo Alejandro Fantino de nuevo en la televisión es un ciclo semanal llamado La última cena, que va los días sábados, de 21 a 23 horas. Sobre el contenido, el programa tendría "entrevistas y estaría dedicado a los temas que hoy le interesan". Para sellar el acuerdo, Fantino se reunió con Leandro Camani y RedCube, que producirá el programa, y con Sebastián Rollandi y Diego Toni, responsables de programación de El Nueve. “Leandro Camani me ofreció la sinergia entre Neura y la TV abierta, me gustó la idea, me gustó la productora y ahora soy como un jugador de fútbol, cuando me llamen para firmar, firmo”, indicó el conductor.