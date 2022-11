Un jugador de River le tiró flores al sucesor de Gallardo: "Inteligente"

Mientras los dirigentes negocian para confirmar al nuevo entrenador, el jugador habló maravillas del principal candidato.

River Plate se encuentra entrenando de cara a los últimos amistosos del año. Mientras los dirigentes le buscan sucesor a Marcelo Gallardo, un jugador con experiencia en el plantel habló maravillas de uno de los máximos candidatos a quedarse con el puesto de entrenador.

Mientras el "Muñeco" está viviendo los últimos días al frente del "Millonario", donde dirigirá dos encuentros amistosos ante Colo Colo y Betis en Chile, la dirigencia parece haber puesto su mira en Martín Demichelis, quien por el momento se encuentra viviendo y trabajando en Alemania.

Con charlas avanzadas entre los directivos y el exjugador del seleccionado argentino, uno de los que aprovechó en dar su opinión sobre "Micho" es Leandro González Pirez, quien no escatimó elogios hacia el entrenador del Bayern Munich juvenil.

"Me gusta Demichelis. Me pareció un jugador excepcional, lo admiraba bastante de chico. Me parece una persona muy preparada, inteligente, que desarrolló su carrera en los mejores clubes del mundo y nos puede dar muchísimas cosas", manifestó el defensor central en diálogo con TNT Sports, que además confesó que "representó bien en el mundo" al país.

Martín Demichelis, pricipal candidato a suceder a Marcelo Gallardo en River.

Por su parte, contó en dónde conoció al exjugador de River Plate, del que tuvo una gran impresión: "Lo traté cuando estaba en la Mayor y yo en Juveniles. Viajé al Mundial del 2010 como sparring, lo traté bastante y me pareció un tipo excepcional, pero que decidan los dirigentes lo que crean conveniente".

Si bien se había especulado con varios nombres, entre los que estaban Hernán Crespo, Pablo Aimar y Ricardo Gareca, se espera que en las próximas semanas el club de Núñez haga oficial el arribo de Demichelis.

Gonzáles Pirez opinó sobre la salida de Marcelo Gallardo de River

El exdefensor de Inter Miami expresó cómo sintió la confirmación de la salida de Gallardo de River: "Me impactó cuando avisó que no iba a continuar, estábamos esperando todos la conferencia pensando que iba a decir que continuaba. Marcelo es la cara de River y uno no se imaginaba un River sin él", contó.

Para finalizar, detalló cómo vivió el semestre en el "Millonario": "Veníamos de una seguidilla de partidos ganados, clasificar a la Libertadores, estaba todo dado para que continúe. Pero son decisiones personales. Lo vamos a extrañar mucho", finalizó.