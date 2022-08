Un exjugador de Racing criticó a Gago tras su salida: "Tengo bronca"

Tras quedar libre de Racing, apuntó contra el entrenador por las pocas chances que le dio en el equipo.

Tras irse libre de Racing, Ezequiel Schelotto apuntó contra Gago: "Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta".

Luego del empate 3-3 ante Tigre por la Liga Profesional, Racing sigue con novedades en el mercado de pases. Tras confirmarse la salida de Ezequiel Schelotto en condición de libre a Aldosivi de Mar del Plata, el marcador lateral manifestó en una entrevista su desilución por no haber tenido las oportunidades que esperaba y criticó al entrenador, Fernando Gago, porque, según él, nunca le fue a hablar de frente.

"Tengo bronca por ser el único futbolista de la era Gago que nunca jugó. No sabía que más hacer para que el entrenador entienda que estaba disponible", comenzó diciendo Schelotto en el porgrama radial Cómo Te Va. Es que el exjugador del Inter de Milán y Parma, desde la llegada de "Pintita" al banco de Racing nunca pudo contar con minutos de juego y derivó en la rescisión de su contrato.

"Me hubiese gustado que Gago me vaya de frente, porque yo siempre fui a hablar con él. Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta", disparó el "Galgo" que, luego de más de 10 años en Europa, llegó a la "Academia" a comienzos de 2021 para realizar su primera experiencia en el fútbol argentino. Si bien llegó a tener protagonismo en el ciclo de Juan Antonio Pizzi, la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda a mediados del año pasado interrumpió su continuidad.

Ya recuperado totalmente de su grave lesión en los primeros meses de 2022, su ilusión por regresar con todo era de la mano del nuevo entrenador de Racing, Gago. Sin embargo, aunque fue al banco de suplentes en varias oportunidades, el DT nunca lo tuvo como prioridad ni mucho menos. Como si fuera poco, en su posición el plantel contaba con varias opciones como Iván Pillud, Facundo Mura y Juan José Cáceres.

El mensaje de despedida de Schelotto

El exlateral de Brighton de Inglaterra y Sporting de Lisboa de Portugal dedicó un sentido mensaje a los fanáticos de la "Acadé", luego de más de un año y medio en la institución: "A los Hinchas de La Academia: gracias, lo que me hicieron vivir es único, el último clásico fue la demostración que son los mejores del mundo. Me hubiese gustado cumplir el sueño de mi viejo y mi abuelo de jugar con el estadio lleno. Entiendo que muchos desde afuera están 'calientes' y no saben lo que uno le pasa día a día, por eso no le deseo a nadie lesionarse. Trabajé en silencio incansablemente, horas y horas para volver, logré mi objetivo físico y futbolístico, pero no dependía de mi y estar ausente los meses lesionando no fue fácil, ir al banco y no entrar, pero les aseguro que hice hasta lo imposible por jugar. Me llevo el cariño de todos y al que no lo quiera entender o está 'enojado' lo respeto. Ahora me toca una nueva etapa en mi carrera y la afrontaré con la actitud que me caracteriza, como lo hice esos 15 años en Europa y estos casi 2 años en Racing. Positivo dentro y fuera de la cancha desde donde toque. Les deseo a todos lo mejor y los quiero mucho, abrazo grande del Galgo".