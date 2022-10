Un DT ya le dijo que no a River: "se descartó" para reemplazar a Gallardo

Un entrenador con mucha jerarquía, que estaba entre los candidatos, no sería tenido en cuenta por el "Millonario" por su relación con otro club de Argentina.

Luego del anuncio de Marcelo Gallardo en el que anunció que dejará River Plate una vez que finalice la actual Liga Profesional, la danza de nombres para sucederlo en el cargo es amplia. Si bien la dirigencia ya tiene en carpeta a los posibles candidatos, un entrenador de trayectoria internacional fue descartado por su vínculo con otro club del fútbol argentino.

El "Muñeco" tendrá dos partidos para terminar su exitosa etapa en River y, según trascendió, los directivos del "Millonario" recién esperarán a finales de octubre para confirmar a su sucesor. Aunque Martín Demichelis, Hernán Crespo y Pablo Aimar son los que picaron en punta por ser del "riñon" del club de Núñez, otro de los nombres de relevancia que estaba en la orbita fue bajado de la lista.

Se trata de Marcelo Bielsa, quien se encuentra sin trabajo desde que fue echado del Leeds de Inglaterra. Según informó el periodista Nicolás Distasio en el programa ESPN F10, el "Loco", que había sonado entre los candidatos, fue descartado por el presidente Jorge Brito por decisión del DT,

"Gusta y mucho, pero alguna vez que se le consultó respondió dijo que en Argentina no dirige y, si existiera la posibilidad, lo haría en Newell's. Él se descarta", manifestó el cronista, cuando apareció la imágen en pantalla del ex entrenador del seleccionado argentino.

Es que Bielsa, reconocido hincha de la "Lepra" habría comentado en varias oportunidades que, en caso de regresar al fútbol argentino, sólo lo haría en Newell's. Allí, el rosarino de 67 años fue campeón del torneo argentino en 1991, y es tanto el amor hacia él que el estadio lleva su nombre y aún esperan por su regreso.

River Plate: Marcelo Bielsa no estaría dentro de los sucesores de Marcelo Gallardo por decisión propia.

Además, Brito comentó en una entrevista el pasado viernes 14 sobre el perfil que buscarán para que se haga cargo del plantel: "Los DTs más exitosos de la historia de River han venido del club y claramente les da una ventaja, pero eso no impide que pudiera no serlo. Me cuesta imaginármelo, pero no creo que sea una condición".

"Beto" Márcico picanteó a River por la salida de Gallardo

Márcico, uno de los ídolos del "Xeneize" en la década del 90', donde fue una de las figuras al levantar tres títulos en aquella etapa, sigue muy presente en la vida "Azul y Oro" y no esquivó el tema que está en boca de todos en Argentina.

En diálogo con el diario deportivo Olé, al ser consultado sobre el alejamiento de Gallardo del "Millonario", el "Beto" picanteó al clásico rival. “No nos afecta para nada, nosotros veníamos dulces contra River. Aparte Boca está a un paso de consagrarse campeón del torneo. Si Gallardo seguía, nada iba a cambiar. Hace tres años y pico que llegó el Consejo de Fútbol y las cosas le fueron muy pero muy bien al club”, expresó.

Más allá ironizar sobre la marcha del entrenador de River, Márcico valoró el trabajo que hizo Gallardo durante casi nueve años. “Es el mejor técnico del fútbol argentino. Los clubes son muy grandes y tienen muchos años de historia, pero su salida es un hecho para destacar porque es uno de los referentes más importantes de la historia de River”, confesó el exenganche.