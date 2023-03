Un campeón de todo con Boca dijo lo que todos pensaban de Ibarra: "No la tiene"

Un campeón de todo con Boca Juniors analizó el presente del equipo y criticó el trabajo de Hugo "Negro" Ibarra como DT tras la derrota ante Banfield.

Un campeón de todo con Boca Juniors habló del presente del equipo luego de la derrota contra Banfield, por la Liga Profesional, y apuntó directamente contra Hugo Ibarra. Es que el nivel de juego del "Xeneize", que hace pocas semanas levantó la Supercopa Argentina, no mejora en el torneo local y nuevamente perdieron la oportunidad de sumar de a tres. Por este motivo, el referente no se guardó nada en su análisis sobre la tarea que cumple el DT.

Roberto Abbondanzieri, excompañero del "Negro" e ídolo indiscutido del club de la Ribera, fue quien en esta ocasión se refirió al entrenador que ya ganó dos títulos en su cargo. El "Pato" dio su punto de vista en D-Sports Radio y, si bien defendió algunos aspectos futbolísticos del plantel, dijo algo puntual sobre el estratega que llamó la atención. Además, el exarquero opinó sobre lo que se viene en la Copa Libertadores para el elenco "Azul y Oro".

La crítica del "Pato" Abbondanzieri al "Negro" Ibarra

"Para mí, uno es técnico desde que nació. Yo sabía que Guillermo (Barros Schelotto) iba a serlo desde que lo conocí. Al 'Negro' no lo veía como DT y hoy veo que está buscando una identidad, pero no la encuentra. No tiene un patrón definido", soltó el ex hombre de la Selección. Con estos dichos, apuntó directamente contra el actual estratega de la institución que lleva dos encuentros sin ganar en el torneo. Además, el "Pato" agregó: "Como ídolo tiene espalda, el tema es que aún no la tiene. Es típico que cuando Boca pierda lo van a criticar al 'Negro'. Eso duele".

Uno de los principales objetivos del club para el 2023 es la séptima Libertadores. De la mano de Sebastián Battaglia en 2022 se quedaron en octavos de final y sueñan con que este año se cumpla el máximo deseo. Sobre esto, Abbondanzieri también habló y lanzó: "Tiene un plantel enorme y creo que como equipo le faltaría un poco más. No sé si puede pelear la Copa Libertadores por los equipos brasileños contra los que competirá. Pero para el campeonato local le sobra".

Ruggeri liquidó a Ibarra por Boca en ESPN

Oscar Ruggeri fulminó a Hugo Ibarra en vivo en ESPN F90, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. En pleno debate por Boca en la edición del lunes 13 de marzo de 2023, el exfutbolista opinó que el formoseño de 48 años "no está preparado" para ser el técnico de la Primera del "Xeneize" y hasta se animó a revelar un detalle inédito de cuando lo conoció jugando al showball.

En el caliente debate acerca de la caída del "Xeneize" en Banfield, el excentral afirmó que "no le alcanza si quiere ser groso". "Su futuro yo no lo tengo claro, porque él no quería ser entrenador... Yo iba a jugar al indoor con él, íbamos con el showball a todos lados juntos, y nunca lo escuché decir que quería ser entrenador. ¡Nunca!", reveló.