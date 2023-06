Todos contra Azzaro: Argentinos pasó de ronda y lo destrozaron en redes

Argentinos Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Liverpool de Uruguay y en la institución destrozaron a Flavio Azzaro. Si bien lo más picante fue lo que hizo uno de los futbolistas del "Bicho", desde las redes aprovecharon el momento para apuntar contra el periodista y también lo hizo el presidente del club. Es que el famoso animador lanzó una declaración previa al debut en el certamen con respecto a los de La Paternal y no lo perdonaron.

"Para mí Argentinos, como vulgarmente digo, está más afuera que un timbre. La tiene brava. Argentinos juega bien pero, creo yo, que en este grupo de Copa Libertadores no va a poder y va a quedar en el camino. Más afuera que un timbre es lo primero que me sale decir debido al sorteo que le tocó al equipo de La Paternal", soltó Azzaro poco después de que los de Gabriel Milito se enteren quiénes serían sus rivales. Por supuesto, nadie se olvidó de sus palabras.

En principio, desde el Twitter oficial hicieron una publicación que hizo referencia a los dichos de Azzaro antes del comienzo del torneo continental. "Riiiiinnnnnggg. Ahí sonó el timbre, el de la clasificación a octavos de final. Campeón de América. #ElSemilleroDelMundo", escribieron en la red social del pajarito ni bien se confirmó que pasaron de ronda con la goleada de Independiente del Valle ante Corinthians.

El que no dudó en sumarse a la cargada contra el periodista fue el jugador Miguel Torrén, quien con un emblemático video lo atacó directamente: "Hermosa mañana ¿Verdad, Flavio Azzaro? Vos que decías que Argentinos Juniors estaba más afuera que un timbre en fase de grupos... anoche clasificamos a octavos de final y ahora te querés matar ¿No? Jajaja", esbozó el defensor emulando a Guillermo Francella y su clásica escena de Extermineitors 4. Además, el mandamás del "Bicho", Cristian Malaspina, tampoco dudó en liquidar al animador: "Querido hice un curso eléctrico; ojo que no todos los timbres van afuera; los que tienen huevos e historia quedan adentro".

La triste despedida de Miguel Torrén a su hermano asesinado

"Hoy me toca despedir a mi gran hermano... Todos desearían tener a un hermano que dé la vida por uno y él así era. De chico me cuidaba y de grande también", comenzó Miguel Torrén en su mensaje de despedida a su hermano José Sixto (42), asesinado anoche en la puerta de su casa de varios disparos en el tórax y en su abdomen. A través de sus historias de Instagram, el defensor de Argentinos Juniors manifestó su emoción por el hecho y siguió: "Tenías virtudes y unas no tantas... pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que me decía 'yo no pude, pero vos sí'. Yo soy feliz con eso".

Finalmente, Miguel Torrén, capitán del club del barrio porteño de La Paternal, concluyó: "Descansá en paz Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos".