Sufre Gallardo: un titular de River, afuera por fiebre

Un importante jugador de River Plate se perderá el partido ante Central Córdoba por un estado febril y preocupó a Marcelo Gallardo de cara a este encuentro por la Liga Profesional.

Un importante jugador de River Plate se perderá el compromiso por la fecha 15 de la Liga Profesional ante Central Córdoba de Santiago del Estero por un estado febril y preocupó a Marcelo Gallardo. Por segunda fecha consecutiva, el DT no contará con uno de sus futbolistas fundamentales dentro del plantel. Es que el "Millonario" está lejos de la punta que comanda Atlético Tucumán y no conseguir un triunfo lo condicionará.

La baja mencionada se suma a la del chileno Paulo Díaz, que hace varios partidos que no juega a raíz de una lesión. Sin embargo, no es el zaguero el que, por la fiebre, no estará ante el "Ferroviario" en el duelo que se jugará en el Estadio Más Monumental el domingo 21 de agosto desde las 18:00. Se trata del cordobés Matías Suárez, quien tampoco estuvo ante Arsenal de Sarandí en la jornada anterior.

El atacante arrastró varias dolencias en los últimos meses y se perdió muchos duelos claves en los campeonatos que disputó la "Banda". De hecho, en los últimos que jugó convirtió dos goles e ilusionó a los hinchas con su regreso triunfal al equipo. Pero, lamentablemente para el técnico y los fanáticos, tendrá que esperar unos días más para reponerse y volver de la mejor manera para el próximo compromiso ante Tigre.

Con respecto a dicho cruce, River visitará al "Matador" en Victoria el sábado 27 de agosto a las 20:30, con el objetivo de sumar de a tres puntos para no perderle pisada al "Decano". Claro, que antes tendrá que hacer lo propio ante Central Córdoba en el Monumental y ante su gente, más allá de no contar con una de sus principales figuras. Si bien es probable que el mencionado delantero llegue al partido venidero, en el horizonte también está el Superclásico ante Boca, del 11 de septiembre.

