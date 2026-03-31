"San Lorenzo nos ayudó a salir adelante": el emotivo relato de una mujer que conmueve al fútbol argentino

La historia de Beatriz Hormilla, una mujer que contó el dramático momento que atravesó junto a su familia antes de recibir la ayuda de San Lorenzo, causó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol argentino. En un relato que puso de manifiesto la importancia de los clubes en su rol de contención social, Beatriz dio cuenta de todas las dificultades que debió atravesar con sus hijos, quienes forman parte de distintas actividades dentro de la institución. "San Lorenzo nos sacó prácticamente de la calle", dijo entre lágrimas.

En su testimonio durante el programa Nadie dice nada en Luzu TV, la mujer recordó con crudeza aquellos días y describió lo difícil que era sostener a sus hijos en medio de tantas carencias, destacando el impacto emocional que generaba no poder darles un hogar. En el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se destaca una de las frases más fuertes de su relato, en un contexto marcado por la búsqueda del Gobierno Nacional de Javier Milei de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas en la disciplina: “Nosotros pedíamos en la calle y dormíamos en un cajero”.

"San Lorenzo nos ayudó a salir adelante": el fuerte relato de Beatriz Hormilla y su familia

El acercamiento con el club se transformó en una red de contención para ella y su familia: hoy, sus hijos participan en básquet y en fútbol recreativo en el 'Ciclón' y reciben becas para poder continuar practicando. En ese sentido, remarcó el valor humano detrás del gesto y cómo esa asistencia les permitió recuperar cierta estabilidad. Además, destacó que el acompañamiento no fue solo material, sino también emocional, algo clave para atravesar una situación tan delicada.

A lo largo del video, la protagonista también hizo referencia al vínculo que sus hijos fueron construyendo con el club, en medio de ese proceso de reconstrucción personal y familiar. En ese marco, dejó otra declaración que sintetiza lo que significó esa ayuda en sus vidas: “San Lorenzo nos ayudó a salir adelante”, manifestó, subrayando el rol central que tuvo la institución en ese momento crítico.

Finalmente, su historia se convirtió en un símbolo del costado social del fútbol y del impacto que pueden tener los clubes más allá de lo deportivo. El relato de Beatriz Hormilla no solo expuso una situación extrema, sino que también puso en valor la importancia de la solidaridad y el acompañamiento en contextos difíciles, generando una fuerte identificación entre los hinchas de San Lorenzo y quienes conocieron su historia.

El mensaje de San Lorenzo sobre el relato de Beatriz Hormilla

Beatriz Hormilla y sus cuatro hijos: Nacho, Magui y Gonza -que juegan al básquet- y Fabri -que es parte del Fútbol Recreativo- fueron a Luzu a contar la historia de vida que nos emocionó a todos. Entre lágrimas, agradecieron a San Lorenzo por el apoyo que le brindó para salir adelante, le consiguió ropa y comida, y los becó para que puedan practicar deportes.

Nuestro Club reafirma en cada momento su rol social, desde el Padre Lorenzo Massa que soñó con sacar pibes de la calle hasta hoy en día. Por eso somos más que lo que pasa en el campo de juego. Y por eso somos el club más lindo del mundo.