San Lorenzo: Insúa recuperó a una figura del Ciclón para el clásico ante Racing

Rubén Darío Insúa contará con un futbolista clave de San Lorenzo para enfrentar a Racing en el clásico del próximo sábado 16 de septiembre en el Nuevo Gasómetro, correspondiente a la Copa de la Liga Profesional.

Rubén Darío Insúa es un exjugador del fútbol argentino que actualmente se desempeña como director técnico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El "Ciclón" tendrá un duelo clave ante Racing por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional y recibió una excelente noticia sobre uno de sus futbolistas. De cara al clásico, el "Gallego" contará con una de sus figuras que se perdió los últimos compromisos del equipo a raíz de una lesión.

Se trata de Nahuel Barrios, quien es muy posible que regrese al 11 titular para el cruce contra la "Academia" que dirige Fernando Gago. El "Perrito" arrastraba una molestia muscular que le impidió sumar minutos en el comienzo del segundo semestre, por lo que el DT lo "cuidó" para que regrese en las mejores condiciones. Ahora, la última palabra la tendrá el propio estratega, quien definirá la formación que saltará al verde césped para enfrentar a los de Avellaneda.

Insúa contó con Barrios en el cotejo ante Lanús por el debut de la Copa de la Liga, pero el atacante se retiró lesionado y no estuvo contra Belgrano en la segunda fecha. Sí reapareció contra el "Pirata" en la Copa Argentina pero jugó sólo 45 minutos y no disputó el complemento en aquel partido donde los de Boedo avanzaron a cuartos de final. Contra Unión de Santa Fe no figuró entre los convocados por el DT y el parate por la fecha FIFA le sirvió tanto para rehabilitarse como para ilusionarse con estar desde el comienzo contra Racing.

Durante los encuentros correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, los del "Gallego" se midieron ante Barracas Central y Camioneros empatando sin goles en ambos. El "Perrito" no dijo presente en dichos duelos por decisión del entrenador, con el objetivo de que llegue pleno al clásico. Cabe destacar, que Adam Bareiro y Carlos Sánchez serán bajas ya que cumplirán una fecha de suspensión por sus respectivas expulsiones contra el "Tatengue".

San Lorenzo: un ídolo del club se postuló como técnico y sorprendió a todos

Un ídolo de San Lorenzo de Almagro anticipó su deseo de ser técnico en un futuro y sorprendió a todos. Meses después de colgar los botines con la camiseta del "Ciclón", el futbolista que gritó campeón en la Copa Libertadores 2014 dio detalles de cómo es su vida lejos de las canchas y cómo ve su futuro. Sin dudas, sus palabras resonaron en el Nuevo Gasómetro, mientras Rubén Darío Insúa busca que su equipo sea protagonista.

El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Néstor Ortigoza, capitán y referente de aquel plantel que ganó el torneo continental y que se desempeñó en Boedo hasta finales del 2022. Con varios elogios para el actual entrenador y la ilusión de que consiga un título más para su historia, el exvolante central dejó en claro lo que piensa del "Gallego" en una entrevista con Equipo F, de ESPN. Aunque lo que más llamó la atención fueron los dichos sobre cómo se perfila para ser DT.