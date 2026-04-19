Boca se hizo fuerte en el Monumental y le ganó a River con gol de Paredes

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo en el Monumental en un nuevo capítulo del Superclásico del fútbol argentino, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Millonario llega al encuentro con una racha de 9 partidos sin perder y será el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River en este tipo de partidos, mientras que el Xeneize mantiene un invicto de 12 encuentros oficiales en la temporada y busca repetir el triunfo que consiguió en la última edición del clásico, cuando se impuso 2-0 en la Bombonera.

En la primera situación del partido, Sebastián Driussi se fue lesionado y entró Maximiliano Salas en su lugar.

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¿Cuándo juegan River y Boca?

El partido entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

El árbitro principal del partido será Darío Herrera, quien estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, el cuarto árbitro Juan Pafundi, y Héctor Paletta y Sebastián Habib en el VAR y AVAR respectivamente. Este será el partido número 266 del historial oficial entre ambos equipos.

El conjunto de Núñez llega al Superclásico con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones, de los cuales ha ganado los últimos cinco de manera consecutiva en el Torneo Apertura. Esta seguidilla de triunfos lo mantiene en la segunda posición de la Zona B con 23 puntos, tras haber disputado 14 partidos en el certamen. River ya aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo y ahora buscará sumar puntos importantes en la fase interzonal.

Los dirigidos por Coudet vienen de conseguir tres resultados positivos en sus últimas presentaciones: el equipo viene de ganarle 1-0 a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana con gol de Sebastián Driussi, y en su ultimo partido de liga se impusieron 2-0 ante Racing en condición de visitante con goles de Facundo Colidio y nuevamente Driussi. La dupla ofensiva Colidio-Driussi se ha convertido en la principal referencia de gol del equipo de Coudet en las últimas semanas.

Sin embargo, el Millonario tendrá que afrontar este Superclásico con bajas sensibles en el mediocampo. Fausto Vera sufrió un esguince de ligamento colateral medial de grado 2 en la rodilla derecha que lo mantendrá alejado de las canchas entre un mes y medio y dos meses, mientras que Juan Fernando Quintero padece un desgarro de grado 1 en el psoas izquierdo. Estas ausencias, y especialmente la de Vera, obligan a Coudet a recalcular el corazón del equipo en la semana más importante del semestre y en lo que será su primer Superclásico como director técnico del Millonario. Además, Franco Armani y Maximiliano Meza recibieron el alta médica pero aún no cuentan con el rodaje suficiente, y Juan Carlos Portillo continúa recuperándose de una rotura de ligamentos que arrastra desde febrero.

Por su parte, Boca llega a este encuentro con un invicto de 12 partidos oficiales en la temporada que atraviesa todas las competiciones. En el ámbito local, el Xeneize acumula nueve encuentros sin conocer la derrota, con tres victorias y seis empates que lo mantienen en la tercera posición de la Zona A. El equipo de Claudio Úbeda ha mostrado una solidez defensiva importante en las últimas semanas que le ha permitido mantenerse invicto.

El conjunto de la Ribera viene de protagonizar tres partidos con resultados diferentes: el martes en su último partido antes del clásico goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera por la Copa Libertadores con goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera. Por la liga, viene de empatar 1-1 ante Independiente utilizando mayoría de jugadores suplentes.

El historial entre ambos equipos registra 265 partidos oficiales disputados, con 93 victorias para Boca Juniors, 88 triunfos para River Plate y 84 empates. El último Superclásico disputado fue el 9 de noviembre de 2025 durante el Torneo Clausura, cuando el Xeneize se impuso 2-0 en la Bombonera con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Sin embargo, el último antecedente en el Más Monumental fue favorable al Millonario, que ganó 2-1 con un gol de tiro libre de Franco Mastantuono. Este domingo, ambos equipos buscarán escribir un nuevo capítulo en esta histórica rivalidad que no tendrá público visitante.

Formaciones probables de River y Boca

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio, Sebastián Driussi.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

En River, Coudet cuenta con la mayor parte de su plantilla disponible para este encuentro decisivo, con excepción de las bajas confirmadas por lesión. Fausto Vera, Juan Fernando Quintero, Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Carlos Portillo no podrán ser tenidos en cuenta para este compromiso. Las ausencias de Vera y Quintero en el mediocampo representan el principal dolor de cabeza para el Chacho, quien deberá encontrar el equilibrio en la zona más importante del campo.

La principal duda del estratega argentino pasa por definir quién acompañará a Aníbal Moreno en el doble cinco del mediocampo. Kevin Castaño aparece como la opción más experimentada, pero el juvenil Juan Cruz Meza ha sido probado como volante central en los entrenamientos de la semana y podría ser una alternativa sorpresiva. La otra incógnita está en la posición de enganche, donde Kendry Páez ganó terreno tras su buen ingreso desde el banco ante Carabobo, aunque Ian Subiabre también pelea por un lugar. En el arco, Santiago Beltrán será el titular ante la falta de rodaje de Franco Armani.

Por el lado de Boca, Claudio Úbeda tiene confirmadas cuatro bajas importantes para afrontar este Superclásico. Agustín Marchesín sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo mantendrá alejado por ocho meses. Se suma esta lesión a las que ya arrastra el plantel: Edinson Cavani sigue marginado recuperándose de una lumbalgia y una hernia de disco, el chileno Carlos Palacios presenta una sinovitis de la que se sigue recuperando, y Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente del tendón de Aquiles y recién volverá a las canchas en junio. A pesar de estas ausencias, el técnico encontró un funcionamiento sólido en las últimas semanas.

Mas allá de eso, el "Sifón" Úbeda repetiría el once titular que viene funcionando con un único cambio obligado: Leandro Brey ocupará el arco en reemplazo de Marchesín y tendrá su bautismo en Superclásicos. La fortaleza del equipo Xeneize está en el mediocampo, donde Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado conforman un triángulo de contención y distribución que ha sido clave en el invicto del equipo. Tomás Aranda completará la línea de volantes, mientras que Miguel Merentiel y Adam Bareiro formarán la dupla de ataque.

River vs. Boca: ficha técnica