River Plate vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará avanzar a la final de la Copa Argentina cuando enfrente a Independiente Rivadavia este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un duelo cargado de significado para ambos equipos. El conjunto de Marcelo Gallardo llega con la necesidad de conquistar un título tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, mientras que la Lepra va en busca del primer título oficial de su historia, tras superar a Tigre por 3-1 en la instancia anterior.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate e Independiente Rivadavia?

El partido entre River Plate e Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina se jugará este viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 22:15 horas (hora argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play. El árbitro principal del partido será Andrés Gariano.

Para el equipo de Núñez, la Copa Argentina representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final a manos de Palmeiras. El acceso a esta instancia llegó luego de derrotar a Racing en cuartos, con el solitario gol de Maximiliano Salas en un partido cargado de morbo. Además de la búsqueda del título, este certamen es una vía fundamental para River en su clasificación a la próxima Libertadores.

Si bien actualmente se ubica segundo en la tabla anual, la situación es ajustada: Boca tiene un partido pendiente contra Barracas Central y, si lo gana, podría relegar al Millonario al tercer puesto, que otorga un lugar de repechaje al certamen continental. En el ámbito local, River se ubica en el 5º puesto de la Zona B del Torneo Clausura con 21 unidades.

No obstante, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega a esta semifinal con un impulso anímico tras su última victoria 2-0 sobre Talleres en el Kempes, un resultado que cortó una difícil racha de seis derrotas en siete encuentros. Este triunfo puede ser clave para que el equipo recupere la confianza de cara a este compromiso decisivo.

Por su parte, Independiente Rivadavia accedió a esta instancia tras superar a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Sin embargo, en el Torneo Clausura, el equipo atraviesa un momento irregular, ya que no consigue una victoria desde fines de agosto, sumando desde entonces dos derrotas y cuatro empates, con la reciente caída frente a Banfield como local.

A pesar de este presente, los dirigidos por Alfredo Berti apostarán todo a la Copa Argentina, que podría significar el primer título oficial de su historia. En el Clausura, el equipo de Cuyo se ubica en el 13º lugar de su zona con 12 puntos, fuera de la clasificación a octavos de final. En la tabla anual, la Lepra se encuentra a seis unidades de distancia de los puestos que otorgan acceso a la Copa Sudamericana.

El ganador de este encuentro enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Belgrano y Argentinos Juniors, que disputarán su semifinal este jueves en el Gigante de Arroyito. Ambos equipos saben que están a un solo paso de pelear por el título de la Copa Argentina, lo que agrega aún más dramatismo a este compromiso en Córdoba.

Formaciones probables de River Plate e Independiente Rivadavia

El técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, mantendrá el habitual esquema táctico 4-3-1-2 que estuvo utilizando en los últimos partidos. En el arco, la figura indiscutible será Franco Armani. La pareja de centrales la formarán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quien pese a la alarma que generó su salida por una descompostura en el primer tiempo ante Talleres, podrá ser de la partida. En los laterales, Gallardo volverá a contar con los dos campeones del mundo: Gonzalo Montiel ocupará el sector derecho, mientras que Marcos Acuña regresará al lado izquierdo en reemplazo de Milton Casco tras haber sido baja en el duelo del último fin de semana por molestias en la rodilla.

Las dudas del entrenador se presentan en el mediocampo y en el ataque. Aunque recuperó a Enzo Pérez, el referente de 39 años comenzará en el banco de suplentes, manteniendo a Juan Carlos Portillo en la medular. Kevin Castaño lo acompañará a su derecha, mientras que el volante interno por izquierda se definirá entre Santiago Lencina y Maximiliano Meza. Juan Fernando Quintero se desempeñará como enganche. En ataque, la duda está entre Sebastián Driussi y Facundo Colidio para acompañar a Maximiliano Salas, ya que el primero viene de un flojo partido frente a Talleres y su reemplazante fue decisivo en dicho encuentro.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el director técnico Alfredo Berti prepara tres cambios en la formación titular para enfrentar al Millonario en Córdoba. El más importante es el regreso de Sebastián Villa, capitán y máxima figura del equipo, quien se perdió el duelo ante Banfield por expulsión y ahora encabezará el frente de ataque en lugar de Kevin Retamar.

Los otros dos cambios previstos se darán en el mediocampo: Mauricio Cardillo integraría un lugar en la mitad de la cancha por Ezequiel Bonifacio, mientras que Tomás Bottari completaría el mediocampo en lugar de Thomas Ortega. Con estas modificaciones, Berti busca darle mayor solidez y experiencia a su equipo para intentar dar el batacazo ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce.

River Plate vs Independiente Rivadavia: Ficha técnica