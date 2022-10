Racing vs. Tigre: cómo tienen que hacer los hinchas para conseguir entradas

Racing y Tigre se juegan un lugar en el partido por el Trofeo de Campeones del 2022, el cual el ganador jugará contra Boca Juniors el próximo domingo 6 de noviembre. Enterate cómo comprar las entradas para el duelo entre la "Academia" y el "Matador".

Racing y Tigre se verán las caras el próximo miércoles 2 de noviembre por un lugar en el duelo por el Trofeo de Campeones que se disputará cuatro días después. El ganador entre la "Academia" y el "Matador" se medirá ante Boca Juniors, quien se quedó con la Copa y la Liga Profesional de Fútbol del año 2022. Enterate cómo conseguir las entradas para asistir a este encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

El elenco de Victoria perdió la final del primer certamen en Córdoba ante el "Xeneize" y los de Fernando Gago salieron subcampeones en un final de certamen apasionante. Por este motivo, como ambos quedaron detrás del conjunto "Azul y Oro" definirán entre ellos el finalista para buscar una estrella más ante los dirigidos por Hugo Ibarra. El cruce mencionado se desarrollará a las 15:00 y los tickets salen a la venta este sábado 29 de octubre.

Las entradas para los socios de ambos clubes estarán a disposición desde las 18:00 a través de la plataforma ventas.autoentrada.com. A raíz de una decisión del Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los fanáticos tendrán que ingresar a la cancha con los tickets en formato físico (impresas). De esta manera, los hinchas tendrán la obligación de canjearla en los horarios y días que confirmaron desde su institución.

En el caso de Racing, el retiro de entradas estará disponible entre el lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre tanto en la Sede de Villa del Parque (Nogoyá 3045) como en el Estadio Presidente Perón (por las boleterías de la calle Milito) de 11:00 a 17:00. Por otro lado, los hinchas de Tigre que compren su ticket lo retirarán entre lunes y martes de 12:00 a 20:00 y el miércoles de 09:00 a 13:00; todas estas opciones en el estadio ubicado en Victoria. Los precios oscilan entre los $3.000 (general) y $6.000 (platea).

El balance de Fernando Gago sobre el torneo de Racing y lo que se viene

"Fue muy bueno el torneo. Llegar a la última fecha con chances fue buenísimo. Estuvimos a un penal de conseguirlo. Hay un montón de autocrítica y cosas por mejorar. Esto es un juego, ganás o perdés. Nos tocó perder en la última fecha la posibilidad de ser campeón. El balance es positivo, se logró algo muy bueno que no se pudo coronar en la última fecha. El balance general se hará cuando terminen todas las competencias", sostuvo el entrenador, quien luego fue contundente con otra respuesta sobre lo sucedido en la temporada de Racing.

"Han sido días difíciles para los hinchas de Racing. ¿Qué se le puede decir al hincha de Racing en una situación así? Teniendo en cuenta que en situaciones límites Racing no pudo conseguir los objetivos", preguntó otro de los periodistas presentes. El estratega no lo dudó y le respondió molesto: "¿Cuándo le ganamos a Atlético Tucumán qué decían? ¿Por qué lo querés llevar a eso? Es normal que un hincha se enoje cuando el equipo pierde y está perfecto. Pero por qué decir 'Situaciones límites', porque cuando le ganamos a Atlético Tucumán no lo decían".