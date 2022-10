Fernando Gago cruzó a un periodista en plena conferencia de prensa: "No me estás preguntando"

Fernando Gago cruzó a un periodista en plena conferencia de prensa en Racing por una pregunta sobre el penal errado por Jonathan Gómez ante River en el final de la Liga Profesional de Fútbol.

Fernando Gago rompió el silencio días después de lo que fue la derrota de Racing ante River que significó que Boca Juniors se consagre campeón de la Liga Profesional de Fútbol y cruzó a un periodista en plena conferencia de prensa. Fiel a su estilo a la hora de responder, el técnico de la "Academia" no se guardó nada, pero fue contundente con sus dichos ante una pregunta que lo incomodó. Luego de analizar lo que pasó en dicho encuentro, el DT se refirió al penal errado por Jonathan Gómez y cómo prepara al equipo para lo que se viene.

En principio, el estratega minimizó lo sucedido con los pasacalles y el comunicado del club al respecto: "No le doy importancia a un pasacalle o algo que se pueda formar después de la derrota. Sí que todos los chicos lo sintieron por haber perdido un partido de fútbol y la posibilidad de ser campeón. No voy a cambiar y el grupo tampoco por un pasacalle".

"Vamos a aclarar las cosas desde el principio. Estaba pautado que los chicos tengan tres días libres ganen o pierdan. Si ganábamos o perdíamos no íbamos a dar conferencia. Hay circunstancias de juego en la que la decisión la toma el jugador y vos con lo que me acabas de preguntar estás ya formando una opinión, no me estás preguntando", contestó ante una pregunta en la conferencia de prensa. El que decide patear un penal es el jugador de fútbol. Se puede practicar, patear 25 penales todos los días, dentro del campo en la circunstancia que sea, yo no puedo decirle a un jugador que patee. Le dije a Vecchio que lo patee contra Defensa y Justicia y lo erró. Jony tuvo la personalidad para patearlo y lo erró.

Por otro lado, el DT de Racing desmintió los rumores sobre su posible salida de la institución una vez que termine el año y lanzó: "No sé de dónde salió o quién dijo que no seguía. Fue un momento difícil pero hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles que viene y una posibilidad de jugar una final más y vamos a seguir".

El balance de Fernando Gago sobre el torneo de Racing y lo que se viene

"Fue muy bueno el torneo. Llegar a la última fecha con chances fue buenísimo. Estuvimos a un penal de conseguirlo. Hay un montón de autocrítica y cosas por mejorar. Esto es un juego, ganás o perdés. Nos tocó perder en la última fecha la posibilidad de ser campeón. El balance es positivo, se logró algo muy bueno que no se pudo coronar en la última fecha. El balance general se hará cuando terminen todas las competencias", sostuvo el entrenador, quien luego fue contundente con otra respuesta sobre lo sucedido en la temporada.

"Han sido días difíciles para los hinchas de Racing. ¿Qué se le puede decir al hincha de Racing en una situación así? Teniendo en cuenta que en situaciones límites Racing no pudo conseguir los objetivos", preguntó otro de los periodistas presentes. El estratega no lo dudó y le respondió molesto: "¿Cuándo le ganamos a Atlético Tucumán qué decían? ¿Por qué lo querés llevar a eso? Es normal que un hincha se enoje cuando el equipo pierde y está perfecto. Pero por qué decir 'Situaciones límites', porque cuando le ganamos a Atlético Tucumán no lo decían".