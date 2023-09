Racing: la inesperada baja que sufrió Gago para el clásico ante San Lorenzo

Fernando Gago no contará con un jugador clave en Racing para enfrentar a San Lorenzo en el clásico correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional que se disputará en el Nuevo Gasómetro.

Fernando Gago es un exjugador argentino con pasado en Boca Juniors que actualmente se desempeña como director técnico de Racing. Este sábado 16 de septiembre, la "Academia" se medirá contra San Lorenzo en el clásico correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional y el DT no contará con uno de sus futbolistas claves. La inesperada baja se dio en el peor momento de los de Avellaneda que quedaron afuera de la Libertadores y la Copa Argentina.

El jugador afectado que no dirá presente en dicho trascendental cotejo es nada más y nada menos que Jonathan Gómez. El volante no está condiciones de participar del encuentro que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro desde las 17:00 (hora argentina), por lo que "Pintita" se verá obligado a cambiar el equipo que tenía en mente y preparó en la semana. La buena noticia es que una de las figuras del club que no tenía actividad desde hacía varias semanas hará su ansiado regreso.

Gómez no será de la partida contra el "Ciclón" tras presentar un cuadro febril que le impedirá desempeñarse en el verde césped. En principio, quienes se perfilan para ocupar su lugar acompañando a Juan Nardoni y Nicolás Oroz en la mitad de la cancha son Agustín Almendra y el joven Baltasar Rodríguez. Por otro lado, Aníbal Moreno continúa lesionado -desgarro en el sóleo izquierdo- y recién volvería en la séptima jornada contra Independiente en el clásico de Avellaneda.

Si bien Gago no confirmó los titulares, es muy probable que Gabriel Arias y Juan Fernando Quintero estén desde el arranque luego de jugar para sus respectivas selecciones. La vuelta más esperada será la del colombiano Roger Martínez, que sufrió un desgarro en el cruce de octavos de final de la Libertadores contra Atlético Nacional de Medellín y se perdió casi completa la serie de cuartos contra Boca. De esta manera, los 11 de la "Academia" serían: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Agustín Almendra o Baltasar Rodríguez, Juan Nardoni, Nicolás Oroz; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez, Agustín Ojeda.

Cuándo juega Racing vs. San Lorenzo por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional: cómo verlo online

El partido entre Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro se jugará este sábado 16 de septiembre a las 17:00 (hora argentina). Para los que quieran seguir el encuentro en vivo, podrán hacerlo a través de ESPN Premium. Además el partido se puede seguir de manera online a través de las distintas plataformas de streaming.

San Lorenzo: Insúa recuperó a una figura del Ciclón para el clásico ante Racing

Rubén Darío Insúa es un exjugador del fútbol argentino que actualmente se desempeña como director técnico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El "Ciclón" tendrá un duelo clave ante Racing por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional y recibió una excelente noticia sobre uno de sus futbolistas. De cara al clásico, el "Gallego" contará con una de sus figuras que se perdió los últimos compromisos del equipo a raíz de una lesión.

Se trata de Nahuel Barrios, quien es muy posible que regrese al 11 titular para el cruce contra la "Academia" que dirige Fernando Gago. El "Perrito" arrastraba una molestia muscular que le impidió sumar minutos en el comienzo del segundo semestre, por lo que el DT lo "cuidó" para que regrese en las mejores condiciones. Ahora, la última palabra la tendrá el propio estratega, quien definirá la formación que saltará al verde césped para enfrentar a los de Avellaneda.