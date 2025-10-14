Quiénes son los jugadores de San Lorenzo que quedan libres en diciembre 2025: la lista completa

Qué jugadores se pueden ir de San Lorenzo.

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos que se recuerden. En medio de idas y vueltas que tienen como victimas a sus socios e hinchas, el plantel tuvo que realizar en este 2025 un gran esfuerzo para abstraerse de toda esa delicada situación. Esto por lo que fue el pedido de licencia de su presidente Fernando Moretti por una denuncia por recibir coimas y su polémico regreso al cargo, en medio de la renuncia de varios dirigentes que se pronunciaron en contra de esa decisión.

Con un presente económico caótico, que le impidió incorporar refuerzos en el último mercado de pases ya que enfrentaba varias inhibiciones, el "Ciclón" corre el riesgo de a fin de año perder varios jugadores que son fundamentales para el entrenador Damián Ayude. Resolver ese problema no parece sencillo y la comisión deberá renovar varios contratos. Los jugadores que se pueden ir después de diciembre son cuatro.

Los jugadores que se quedan libres en San Lorenzo en diciembre 2025

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini

Ezequiel Cerutti

Nery Domínguez

Cuál es la situación de cada uno de estos jugadores

Andrés Vomberggar, otro jugador clave.