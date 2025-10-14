Quiénes son los jugadores de San Lorenzo que quedan libres en diciembre 2025: la lista completa

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más complejos que se recuerden. En medio de idas y vueltas que tienen como victimas a sus socios e hinchas, el plantel tuvo que realizar en este 2025 un gran esfuerzo para abstraerse de toda esa delicada situación. Esto por lo que fue el pedido de licencia de su presidente Fernando Moretti por una denuncia por recibir coimas y su polémico regreso al cargo, en medio de la renuncia de varios dirigentes que se pronunciaron en contra de esa decisión.
Con un presente económico caótico, que le impidió incorporar refuerzos en el último mercado de pases ya que enfrentaba varias inhibiciones, el "Ciclón" corre el riesgo de a fin de año perder varios jugadores que son fundamentales para el entrenador Damián Ayude. Resolver ese problema no parece sencillo y la comisión deberá renovar varios contratos. Los jugadores que se pueden ir después de diciembre son cuatro.
Los jugadores que se quedan libres en San Lorenzo en diciembre 2025
- Andrés Vombergar
- Emanuel Cecchini
- Ezequiel Cerutti
- Nery Domínguez
Cuál es la situación de cada uno de estos jugadores
- En el caso de Vombergar, el delantero regresó al club en julio de 2024 en condición de libre después de su paso por el Al-Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos. Es un jugador importante para el "Ciclón" y para volver al país resignó algo de dinero para tener una rebaja en el contrato. La dirigencia tendrá que negociar con él.
- Respecto a Cecchini, llegó en enero de 2025 con el pase en su poder tras su paso por Audax Italiano de Chile y firmó su contrato por un año. Su futuro es una incógnita y la comisión directiva deberá trabajar en su renovación.
- En torno a Cerutti, la dirigencia le renovó contrato en enero de 2025 por un año más. Es de los que se pueden ir quizás el jugador más importante. Pieza clave del equipo que llegó a las semifinales del Apertura 2025 en el primer semestre y muy tenido en cuenta por el entrenador Damián Ayude, pero que en el medio del caos institucional que enfrenta San Lorenzo hoy no es tema de charla.
- Por último, Nery Domínguez firmó un contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2025, llegando con el pase en su poder después de su paso por Lanús. Lo cierto es que no ha tenido lugar en el equipo en este campeonato y parece más afuera que adentro del club su futuro.