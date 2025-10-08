Quién es Ignacio "Nacho" Russo, el hijo futbolista de Miguel Ángel Russo: los equipos en los que jugó

Ignacio Russo junto a su padre Miguel Ángel Russo y la Copa de la Liga 2023 con Central.

Ignacio "Nacho" Russo es hijo del gran Miguel Ángel Russo y un futbolista de buen presente en el fútbol argentino. Una historia más de las tantas memorables que hay de jugadores que quieren seguir los pasos de su padre, tal como sucedió con Juan Sebastián Verón y Juan Ramón Verón, quienes en ambos casos terminaron siendo ídolos de Estudiantes de La Plata, con aportes claves a su rica historia internacional y local.

Lo mismo sucedió con Carlos Mac Allister y sus hijos Alexis, Francis y Kevin, quienes lograron construir buenas carreras. Sobre todo Alexis, quien incluso superó quizás en logros lo realizado por su padre al ser campeón del mundo con la Selección Argentina y ponerse la camiseta número 10 del Liverpool. "Nacho" Russo busca en su caso continuar el legado que dejó "Miguelo", aunque con otro camino trazado, ya que sus orígenes y puntos de partida no son los mismos.

Quién es Ignacio "Nacho" Russo: su historia

"Nacho" Russo comenzó su carrera en Gimnasia y Esgrima de Rosario, ciudad donde nació, para luego pasar a jugar al club ADIUR.​ En 2016 se unió a Rosario Central. Antes de su debut en el primer equipo, marcó tres goles en veintiocho partidos con la academia y cinco goles en diecinueve partidos con el filial. Russo pasó a la categoría absoluta a finales de 2020, apareciendo inicialmente en el banco de suplentes para partidos con River Plate y Banfield, equipo contra el que debutó un 4 de diciembre de ese año por la Copa de la Liga Profesional.

El 11 de enero de 2022, Russo se unió a Chacarita Juniors de la Primera B Nacional en un contrato de préstamo por un año y en enero de 2023 llega a Patronato a préstamo por un año hasta diciembre del mismo año, desde Rosario Central. El 1 de marzo de 2023, fue titular en el partido frente a Boca Juniors por la final de la Supercopa Argentina 2022, en donde Patronato (accedió siendo campeón de la Copa Argentina 2022) obtuvo el subcampeonato tras perder por 3 a 0 en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero.

Ignacio Russo con la camiseta de Tigre.

Finalmente, luego de su paso por Patronato y de no ser tenido nuevamente en cuenta por Central, el día 2 de enero del 2024, el club Instituto de Córdoba oficializó la llegada de Russo, a préstamo por un año hasta diciembre, mientras que en 2025 llegó en la misma condición a Tigre, donde alternó titularidad y suplencia. Un jugador que pasó por distintos clubes y momentos, pero que está consolidado en la primera división.

La lista de equipos en los que jugó Ignacio "Nacho" Russo