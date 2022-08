Periodista de TyC Sports liquidó a Ibarra por sus declaraciones en Boca: "Vergüenza ajena"

Un periodista de TyC Sports, hincha de Boca Juniors, realizó un furioso descargo contra Hugo Ibarra luego de la conferencia de prensa posterior a la victoria contra Defensa y Justicia por la Liga Profesional.

Luego de la conferencia de prensa brindada por Hugo Ibarra tras la victoria de Boca Juniors ante Defensa y Justicia por 1 a 0, un periodista de TyC Sports lo liquidó al aire. El panelista de la mencionada señal televisiva hizo referencia a las preguntas que le realizaron acerca del encuentro, las modificaciones en el equipo y la manera de declarar del técnico.

Se trata de Rodolfo "Gringo" Cingolani, quien no se guardó nada a la hora de disparar contra el entrenador del elenco "Azul y Oro". El bajo rendimiento del equipo, más allá del triunfo ante el "Halcón" de Florencio Varela, es uno de los puntos más le cuestionan a Ibarra y el mencionado conductor no lo perdonó. El próximo domingo 28 de agosto, Boca tendrá la posibilidad de seguir por la buena racha cuando reciba a Atlético Tucumán en La Bombonera desde las 18:00.

"¿Por qué se le animan tanto a Ibarra? Porque ayer por ejemplo me dio vergüenza ajena, con todo respeto a los colegas. Se le animan a Ibarra diciéndole a quién tiene que poner y sacar. Si le pasa lo mismo a Gallardo, se levanta y le dice 'Dirigí vos a River'. Es más fácil con Ibarra porque es un tipo humilde, no tiene espalda, no tiene una gran verba, por lo tanto es fácil animársele", sostuvo Cingolani sobre el DT.

Y agregó: "Y lo mismo en opiniones futbolísticas, porque hay un montón de resultadistas que cuando el equipo juega bien, como Racing, decimos que no tiene los puntos que debiera tener. Boca tiene muchos puntos, está a uno de Racing y a dos de River". Es que, a falta de 12 fechas para el final del campeonato, el "Xeneize" tiene chances de pelearlo hasta el final y está ante un duelo clave contra el "Decano".

El Pollo Vignolo y una cruda confesión

El cordobés abrió el ciclo con su editorial diario, aunque en esta oportunidad la misma no tuvo que ver específicamente con los partidos en sí, sino con algo que le ocurrió a él mismo de chico. Mientras hablaba, lo escuchaban en el estudio Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina.

El comunicador repasó: "No me gustaba inglés, pero era un error... No iba predispuesto, no le ponía entusiasmo, si podía me rajaba, no tenía esa vocación de aprender Inglés. ¡Un gil! No saben lo que sufro ahora". Además, resaltó que no desea que les ocurra lo mismo a sus hijos: "Si hay algo que quiero que los chicos sepan es saber hablar bien el inglés". "¡(Carlos) Tevez al lado mío es (Joe) Biden! Terrible", comparó ante las risas del resto. "No me salen dos palabras, un error groserísimo", reconoció.